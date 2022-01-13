厕所管道损坏漏水到楼下，维修费用该由谁出？

我市一居民家中厕所里的下水管道堵塞，疏通时将管道损坏，致使污水渗漏到楼下邻居家，双方就维修费用问题发生纠纷，维修费用究竟该由谁出？昨日，记者从西工区司法局了解到这样一起案例。

我市一居民家中厕所里的下水管道堵塞，疏通时将管道损坏，致使污水渗漏到楼下邻居家，双方就维修费用问题发生纠纷，维修费用究竟该由谁出？昨日，记者从西工区司法局了解到这样一起案例。

厕所下水管道损坏，污水渗漏到楼下

西工区金谷园街道某社区居民康某家住4楼，屋内厕所马桶堵塞，疏通时不慎损坏了下水管道，致使污水从天花板渗漏到楼下住户宋某家中。

污水气味难闻，给宋某的生活造成诸多不便，宋某找到康某沟通，希望能在维修问题上达成一致意见。不料，康某称自己不应承担维修费用。

双方为此经常争论，矛盾越来越深。无奈之下，宋某找到社区人民调解委员会，希望通过调解解决难题。

调解员上门查看，发现存在安全隐患

社区人民调解员初步了解了事情经过，到宋某家中查看情况，发现污水从楼上渗漏下来，顺着插线板往下滴，存在严重的安全隐患。

调解员立即上楼找到康某，就相关问题向对方说明。康某来到宋某家查看后说，厕所里的下水管道两家人共同使用，宋某也有维护的责任，另外房屋建成已久，损坏也在情理之中。

调解员通过电话咨询社区法律顾问了解到，该小区属于老旧小区，房屋公用部分的主管道损坏，业主可以申请、动用维修基金进行维修，厕所的下水管道属于入户管道，应由住户自行负责维修，具体责任划分可以让相关维修人员上门核实确认。