2022年河南省全民科学素质网络竞赛活动等您参与

记者日前从市科协获悉，为不断提高全省公民科学素质，河南省全民科学素质工作领导小组办公室决定开展2022年河南省全民科学素质网络竞赛活动。

记者日前从市科协获悉，为不断提高全省公民科学素质，河南省全民科学素质工作领导小组办公室决定开展2022年河南省全民科学素质网络竞赛活动。

本次网络竞赛活动以“提升全民科学素质 厚植创新发展沃土”为主题，邀请全省公众参加，特别是青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员5大重点人群。6月6日至7月17日，市民每天都可参与答题，答满分者将有机会抽取大额红包，竞赛结束时排名靠前者还将获得话费奖励。

您可关注“河南科协”微信公众号，点击“科普竞赛”答题。参加本次网络竞赛活动，这些大奖等您拿。

个人参赛奖：每天投放1800个红包，累计投放7.56万个红包，答满分者将有机会抽得较大金额的红包。

周排名奖：每周全省排名前100的参赛者，依排名分别获得20元、15元、10元、5元、3元5个档次的红包奖励。

个人总排名奖：竞赛结束时总排名前36的选手分别获得“2022年河南省全民科学素质网络竞赛”一、二、三等奖，将获颁获奖证书并得到相应奖励。一等奖3名，各奖励400元话费；二等奖9名，各奖励200元话费；三等奖24名，各奖励100元话费。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 陈刚）