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省人大常委会检查组来洛开展安全生产“一法一条例”执法检查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.08 08:31

　　6日至昨日，省人大常委会副主任、省总工会主席李公乐带领检查组来洛，开展《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》(简称“一法一条例”)贯彻执行情况执法检查。

　　省人大常委会副秘书长申黎明，省人大常委会法工委副主任刘新荣，省应急管理厅一级巡视员孙兆贤，部分省人大代表、安全生产专家参加检查。市领导吴中阳、孙延文、吉振华、张献宇、韩治群、张汉智参加相关活动。

　　李公乐一行先后到建龙微纳吸附材料产业园、首阳山发电厂、黄河同力水泥公司、义络煤业、前进化工集团等地实地检查，了解企业生产运营、贯彻执行安全生产“一法一条例”情况。在中原(河南)节能环保发展有限公司绿色智造产业园，李公乐详细了解牵头推进重点项目进展情况，协调解决建设中遇到的困难,希望企业持续完善产业设施和生活配套，做强做优产业集群，打造高端智能制造产业园区。

　　在座谈会上，检查组听取市政府及相关部门工作汇报，对洛阳贯彻落实安全生产“一法一条例”工作给予肯定。李公乐指出，安全生产只有起点没有终点，要提高思想认识，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要指示批示精神，抓好重点行业领域隐患排查，切实消除安全隐患；要履行法定职责，压紧压实属地责任、行业监管责任、企业主体责任，强化监督管理，加大执法力度，增强安全生产工作的责任感；要落实安全措施，持续开展好执法检查，以更高标准更严要求抓实安全生产。

　　在洛期间，李公乐还到市总工会、河南省工人龙门疗养院等地调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 杨磊)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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