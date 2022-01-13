洛阳今天多云间晴天 局地有分散性阵雨或雷阵雨

今天白天，洛阳全区多云间晴天，局地有分散性阵雨或雷阵雨，偏北风2级到3级，气温21℃到36℃。

昨天是高考第一天，洛阳天气不算很热，最高气温32℃，最大相对湿度50%，整体对考生比较有利。

不过今天就要警惕高温了，根据市气象局预报，受暖低压控制，今天洛阳多云间晴天，气温较高，午后到夜里有分散性阵雨或雷阵雨。由于白天气温高、紫外线强，考生出行需注意防晒，饮食宜清淡，在考场外等待的考生家长和考务工作者，要戴好遮阳帽、太阳镜，打好太阳伞，涂擦防晒霜或穿防晒衣，以减少阳光直射，避免晒伤。

具体来说，预计今天白天，洛阳全区多云间晴天，局地有分散性阵雨或雷阵雨，偏北风2级到3级，气温21℃到36℃。今天夜里到明天白天，洛阳全区多云转阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，偏东风3级左右，气温21℃到33℃。

提醒广大考生及家长要及时关注天气情况，提前规划出行路线并备好防晒防雨装备和防疫物品。不苛求十全十美，但求问心无愧，越到关键时刻，越要保持平和轻松的心态，祝愿每位考生都能心如所愿，实现梦想！(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)