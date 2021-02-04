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形成产业集群是最好营商环境（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.06.08 08:28

　　“要强化形成产业集群是最好营商环境的意识”，最近市委常委会会议上的这句话，耐人寻味。

　　独木不成林，集群化是产业迈向大而强的必由之路。时下，抢抓产业风口、锚定风口产业，打造新能源电池、电子化工材料、光电元器件等十大产业集群，成为洛阳发展产业的一大主题，从研究方案，到组建专班，再到构建联盟、精准招商，相关工作紧锣密鼓、高效推进。

　　产业集群与营商环境，两个看似并无关联的词语，何以建立起逻辑关系？事实上，正如营商环境的第一核心词是“商”，商的根本需求就是持续盈利和长久发展，优化营商环境，最终要让企业赚到更多钱、活得更滋润。打造产业集群，其实质就是营造一个上下游、左右链集聚的产业生态，企业于此能非常便利地找到所需的材料、配件乃至客户，形成完整高效的供应链体系。这带给企业的，是更完善的产业配套、更节约的运营成本、更显著的竞争优势。这样的多主体间“共生、互生、再生”的良性互动、共赢格局，当然对企业有吸引力，也当然是企业追捧的营商环境。

　　常言道“水好才能多养鱼”。如果将优化营商环境视作“建好鱼池”的过程，那么，培育产业集群就是在打造既有鱼群也有水草，相互依存、自成生态的优质鱼池，这更有助于“养好鱼”。把握好产业集聚发展的规律，既发挥龙头企业引领带动作用，又提高招商引资精准度，更好把企业组织起来、把平台建设起来，我们就能以产业集群之“好水”，养企业发展之“大鱼”。(洛平)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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