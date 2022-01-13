小学教师岳婵一：教育是种下“幸福树”收获“幸福果”

“我身上可能有很多标签，但是我最在乎的就是‘老师’这个称呼。19年来，我只做好了一件事，那就是上好课！”说这话的，是洛阳市第一高级中学附属小学教科研主任兼英语教师岳婵一。

“我身上可能有很多标签，但是我最在乎的就是‘老师’这个称呼。19年来，我只做好了一件事，那就是上好课！”说这话的，是洛阳市第一高级中学附属小学教科研主任兼英语教师岳婵一。

昨日，记者在洛阳市第一高级中学附属小学见到岳婵一时，她正在为英语趣配音课堂准备教案。1981年出生的岳婵一已从教19年，她大胆创新教学模式，率先在全市中小学校中开展“英语节”系列活动。

英语角、英语趣配音、英语剧、原声资源进课堂……岳婵一努力构建“生态英语课堂”，用爱心培养学生的自信，用爱心激发学生的学习兴趣，用爱心帮助学习困难的学生。由于学校部分学生是留守儿童，因此她买来白板和手机支架在休息时间开起了直播课，为学习英语有困难的孩子“开小灶”。在她的努力下，学生们学习英语的兴趣越来越高。

岳婵一认为，孩子们的创造力不是自主形成的，首先要保护孩子们的兴趣，其次要具备一双善于发现的眼睛，最后要学会创新，并能够敢于实践。对于一年级的孩子来说接触英语较少，但“兴趣是最好的老师”，她通过歌曲、舞蹈、动画片等孩子们喜欢的方式培养他们的学习兴趣，甚至带着学生们走进大自然，在探索和玩耍中培养孩子们的学习兴趣。

“岳老师把兴趣的种子种在孩子们的学习和生活里，让孩子们变得更加爱思考、爱阅读、爱创造。”岳婵一的同事雷优优告诉记者，岳婵一构建的“生态英语课堂”课程体系打破学科壁垒，鼓励学生有创造性地思考，提升学生的科学素养和道德品格。

矢志不渝守初心，岳婵一深知，只有爱的付出才有爱的收获。她所执教的英语课连续多年获得市级优质课一等奖，主持和参与的教学课题曾获国家、省、市一等奖。

“教育是种下‘幸福树’收获‘幸福果’。”岳婵一是英语教学创新理念的践行者，更是师生心目中的最美教师。这一路走来，她身后留下的一串串坚实的脚印上，写满了执着、勤奋、求实，以及对教育事业的热爱……（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 陈昕 谷清博 文/图）