因故意隐瞒行程 夫妻双双被判刑

近日，辽宁一地市法院对一起妨害传染病防治案公开审判，判处被告人司某有期徒刑一年；被告人李某拘役五个月，缓刑十个月。

开栏语 为增强广大市民法律意识，维护社会法治环境，今起开设《“疫”案说法》专栏，解读典型涉疫案例，希望广大市民以案例为鉴、以案例为戒，支持和配合疫情防控工作，携手共筑疫情防控屏障。

近日，辽宁一地市法院对一起妨害传染病防治案公开审判，判处被告人司某有期徒刑一年；被告人李某拘役五个月，缓刑十个月。

●相关案情：货车司机司某在疫情严峻时期，两次往返于吉林省长春市与辽宁省北票市，心存侥幸地将自己与妻子李某的两部手机反复开关机，故意隐瞒行程轨迹，逃避疫情防控检查，致使其密切接触者百余人集中或居家隔离，次密切接触者近千人落实管控措施。

●法律解读：河南大进律师事务所律师谢亮说，生命健康重于泰山，疫情防控不是儿戏。社会的全体成员都处在特殊的抗击疫情时期，做好疫情防控是我们每一个人的责任。刑法作为法律体系最后一道屏障，保护的是全体民众的合法权益，未按照规定进行疫情防控，同样会构成刑事犯罪。希望广大市民严守疫情防控相关法律法规，莫存侥幸心理，以免最终害人害己。

当事人违反传染病防治法的规定，拒绝执行县级以上人民政府、疾病预防控制机构依照传染病防治法提出的预防、控制措施，引起新型冠状病毒肺炎传播严重危险，已构成妨害传染病防治罪。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）