开展技能培训 拓宽就业渠道

昨日，瀍河区残联举办的残疾人中式面点培训班开班，为区内残疾人免费提供技能培训。 昨日，瀍河区残联举办的残疾人中式面点培训班开班，为区内残疾人免费提供技能培训。 此次培训班为期10天，采用理论和实践相结合方式进行。在培训课上，学员们认真听讲，不时与老师互动；在实践环节，学员们纷纷动手，主动参与春卷制作。未来几天，他们还将学到千层饼、锅贴等多种面点的制作技艺。 瀍河区有关部门负责人表示，此次培训旨在为残疾人搭建学习平台，拓宽大家的就业渠道。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 邓佳英 王少峰 摄）