科技赋能，让文创产品讲活“洛阳故事”

从简单的文物复制品，到手机壳、钥匙链、冰箱贴，再到充满创意的考古盲盒、首饰、茶具……近年来，我市文创产业经历了从“1.0”到“3.0”的发展过程。眼下，随着科技发展，以数字藏品为代表的“4.0”文创产品陆续在我市涌现，科技赋能下的文创产业已呈现出新的发展趋势，文创产品也在更好地讲活“洛阳故事”。

从简单的文物复制品，到手机壳、钥匙链、冰箱贴，再到充满创意的考古盲盒、首饰、茶具……近年来，我市文创产业经历了从“1.0”到“3.0”的发展过程。眼下，随着科技发展，以数字藏品为代表的“4.0”文创产品陆续在我市涌现，科技赋能下的文创产业已呈现出新的发展趋势，文创产品也在更好地讲活“洛阳故事”。

科技赋能，洛阳文物在“元宇宙”受热捧

刚刚过去的端午假期，由洛阳博物馆授权发布的《洛邑盛景》系列数字藏品在“元什”数字藏品发行交易平台限量发售。

该系列数字藏品共有5件，其创作原型分别是洛阳博物馆馆藏文物东汉石辟邪、东汉釉陶熏炉、唐三彩骆驼、唐抬腿陶马、北魏牵手女俑。据介绍，该系列数字藏品每件售价39.9元，限量发售3000件。3日20时起正式开售，仅3天便售罄。

何谓数字藏品？洛阳博物馆相关负责人介绍，数字藏品可以理解为现实物品在“元宇宙”中唯一对应的物品，其品类包括但不限于数字图片、音乐、视频、3D模型、电子票证、数字纪念品等各种形式，消费者购买成功后，即获得依托区块链技术赋予的唯一标识编码，可以随时欣赏。

“推出数字藏品旨在把博物馆的文化进行线上推广传播，用年轻化的方式打开厚重的历史，让更多年轻人参与传统文化的传播。”洛阳博物馆相关负责人说。

文创产业从“1.0”到“4.0”

我市一家文创企业负责人告诉记者，文创产品就是“文化+创意+产品”。这些年，文创产业经历了从“1.0”到“3.0”的发展过程。其中，“1.0”版本的文创产品主要是文物复制品，而“2.0”版本，以贴图手机壳、钥匙链、冰箱贴等为主流。

近年来，受故宫文创频繁“出圈”的影响，全国各地文创企业纷纷牵手博物馆、大遗址等文化IP，从生活用品、学习用品逐步到饮食领域，不断探索消费者需求，开发出了集文化、创意、实用性于一身的“3.0”版文创产品。

“眼下，数字藏品的火爆，是科技与文创产生的‘化学反应’，它的出现代表着我市文创产业正在迈入‘4.0’时代。”该负责人说，在文创产业“4.0”时代，文创产品将在现代科技的赋能下更好地传播历史与文化。

记者了解到，洛阳文保集团已经着手开展文创产品的“4.0”升级，目前正与爱奇艺谋划开发第二季《登场了！洛阳》相关数字藏品。“联合‘登场了’这样的成功IP，用数字藏品的手段打造另一个数字世界的IP，是一次创新尝试，也是顺势而为。”洛阳文保集团相关负责人说。

补齐短板，让文创产品讲活“洛阳故事”

业内人士表示，在文创产业“4.0”时代，科技赋能下的文创产品具备虚拟性、交互性、趣味性、情感化等复合功能，想要真正实现文创产品智能开发与创新，我市仍需在政策、技术、人才等方面补齐短板。

同时，尽管“4.0”版本的文创产品已在我市涌现，但市面上的文创产品仍以“3.0”版本为主。业内人士表示，在注重“4.0”版本文创产品开发的同时，也要加快解决“3.0”版本文创产品在开发和销售方面存在的问题。

目前，我市文创产品在创意和文化内涵的挖掘上仍需继续发力，减少同质化现象，开发更具文化IP特色的文创产品。此外，我市大部分文创产品的主要销售途径，依然沿用传统的线下商店推销形式，需要进一步树立市场化的运作思维，开辟多渠道销售模式。

“文创产品还需要突出本地元素，在此技术上融入最新科技，这样才能真正讲活‘洛阳故事’，取得良好的社会经济效益。”该业内人士说。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）