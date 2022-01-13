洛阳将承办5项职业资格考试 涉及考生2万余人

7日，记者从洛阳市人事考试中心获悉，本月，洛阳市将承办二级建造师、社会工作者等5项全国性统一专业技术人员职业资格考试，涉及考生2万余人。

7日，记者从洛阳市人事考试中心获悉，本月，洛阳市将承办二级建造师、社会工作者等5项全国性统一专业技术人员职业资格考试，涉及考生2万余人。

洛阳市人事考试中心负责人介绍，今年出于疫情防控需要，为最大限度减少人员流动，根据省人社厅部署，河南考区对参加2022年度二级建造师、一级及二级注册计量师、社会工作者、翻译专业、经济师(高级)职业资格考试的考生实行属地管理。上述5项考试将在洛阳设考点，其中，一级及二级注册计量师、社会工作者、翻译专业、经济师(高级)职业资格考试为首次在洛阳举行。这也是近年来，洛阳市在疫情防控常态化形势下，密集组织的层次高、规模大、项目多、间隔短的重要人事考试。

上述5项考试分11日、12日和18日、19日两个时段进行，考生需提前登录报名网站自行下载打印准考证，同时登录洛阳人事考试网(http://www.lysrsks.com/)，提前了解考试信息，按照考点属地疫情防控、考务管理等要求做好考试准备。

考生参加考试须满足以下条件：健康码为绿码，通信大数据行程卡显示无异常；提供第一场开考时间前48小时内的核酸检测阴性证明，且现场体温测量正常(＜37.3℃)，无新冠肺炎相关症状；所有考生均需提前下载打印、如实填写《考生健康管理信息承诺书》；考试期间全程佩戴一次性医用口罩。

洛阳市人事考试中心提醒，广大考生要自觉服从考试管理，遵纪守法，诚信参考。考试期间，全市将多部门联动，严厉打击涉考违法违纪行为。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 赵前进)