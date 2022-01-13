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6月8日起，白马寺恢复对外开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.07 18:59

　　今日，洛阳白马寺微信公众号发布通知称，白马寺将于2022年6月8日起恢复对外开放。具体内容如下：

关于白马寺恢复对外开放的通知

　　按照市有关疫情防控通知精神和工作部署，白马寺将于2022年6月8日起恢复对外开放，请广大游客朋友们自觉遵守疫情防控规定，合理安排入寺。

　　一、严格防控。按照“限量、预约、错峰”要求，凡入寺人员必须提前预约，携带本人有效身份证件进行实名登记、戴口罩，配合现场工作人员测温、消毒，扫描场所码，出示本人实时行程码。在购票、排队等候时，保持1米以上安全距离，谢绝不符合条件者入内。

　　二、核酸证明。洛阳地区以外及14日内有洛阳地区以外旅居史的游客须持24小时内核酸检测阴性证明方可进入景区，暂不接待来自疫情中、高风险地区的游客。

　　三、流量控制。寺院严格控制游客接待总量，室外场所人员不得超过核定人数的75%，室内场所人员不得超过核定人数的50%，严禁人员扎堆和聚集。

　　四、注意礼仪。请勿随地吐痰和摘除口罩，咳嗽或打喷嚏时请勿面向他人，并用口罩掩住口鼻，更换口罩，请丢进专用弃置箱中。

　　?五、开放区域。中轴线上大雄殿正在进行文物保护维修，暂不对外开放，其余四重大殿暂不能入内；美术馆、藏经阁、法宝阁、印度殿、止语茶舍、斋堂等暂不对外开放。

　　六、暂停一切大型宗教活动。本寺院暂不举办大型宗教活动，暂不提供对外用斋。白马寺将继续强化和落实各项疫情防控措施，保障开放安全有序。期待大家在礼佛游玩的同时与我们一起做好疫情防控工作，文明参观，感谢您的支持和配合！

　　洛阳白马寺
2022年6月7日
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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