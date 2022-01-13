近日，在提升改造后的西工区014社区党群服务中心里，居民们在社区书屋内阅读，在家门口享受读书的乐趣。

近日，在提升改造后的西工区014社区党群服务中心里，居民们在社区书屋内阅读，在家门口享受读书的乐趣。

作为今年我市打造的20个社区精品书屋之一，该社区书屋面积300平方米，设有未成年人独立阅读空间，并配备图书流通借还电子设备，面向辖区群众免费开放。书屋共有科普类、文学类、生活百科类、健康保健类、少年读物类、法律法规类等图书4000余册，可满足不同年龄居民的阅读需求。（洛报融媒·洛阳网记者 李冰 通讯员 刘延 胡玉洁 摄）