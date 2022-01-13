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伊阙关：客家先民南迁的重要通道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.07 19:19
今日伊阙

　　伊阙关位于今龙门山和香山的阙口，即今天的龙门石窟景区一带，关址早已不存。今日伊阙关处，建有石拱桥一座，是龙门石窟重要的参观通道之一。

　　《水经注》记载：“昔大禹疏以通水，两山相对，望之若阙，伊水历其间北流，故谓之伊阙矣。”洛阳市客家文化研究会名誉会长、著名文史学者徐金星说，作为古时洛阳的南大门，伊阙关于东汉时正式成为洛阳八关之一，也是客家先民南迁的一条重要通道。

　　据史料记载，早在周公建立成周城时，伊阙关就是城南重要的关隘。春秋时期，周王室发生内乱，“赵鞅使女宽守阙塞，即此”。

　　战国后期，为打开秦国东进的中原通道，秦将白起在伊阙歼灭韩、魏联军24万人，这就是历史上以少胜多的著名战役之一——伊阙之战。东汉时，为拱卫京师洛阳，伊阙关成为洛阳八关之一。

　　西晋时期发生“八王之乱”“永嘉之乱”及“五胡入扰”，一大批河洛儿女含泪离开了故土，他们拜别伊阙，漂泊到遥远的南国，被称为“客家人”。

　　北魏迁都洛阳，始凿龙门石窟，嗣后历经数百年的营造，在这里形成了南北长达一公里，具有2300多座窟龛、10万余尊造像、2800余品碑刻题记的石窟遗存。

　　伊阙改称龙门，发生在隋炀帝杨广营建东都洛阳时。据《元和郡县图志》记载，营建东都洛阳前，杨广亲率朝臣登上邙山，行至今老城以北邙山最高峰处，南望伊阙，目之所及，南北开阔，东西平坦，四周群山环抱构成天然屏障。杨广大发感慨：“此非龙门耶？自古何因不建都于此？”

　　闻此，众大臣一时面面相觑，不知如何作答。这时，有一个名叫苏威的大臣站了出来，巧妙地回答说：“自古非不知，以俟陛下。”听罢，杨广龙颜大悦。自此，伊阙便被改称龙门了。

　　隋唐之交，为讨伐王世充，李世民亲率重兵北据邙山，派将军史万宝率兵“自宜阳南据龙门”，方才顺利攻取洛阳。

　　北宋末年，金兵将繁华的洛阳城烧毁，一大批客家先民从伊阙道南迁。“煌煌祖宗业，永怀河洛间”，南宋诗人陆游的诗句，写出了南迁民众对故乡的眷恋之情。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 姜艺莎 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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