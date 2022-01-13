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以督查促提升 护航全国文明典范城市创建
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.07 18:23

　　5日，市委常委、常务副市长孙延文带领有关部门负责同志，深入市中心医院北门、唐宫路农贸市场，以及老城区三达新村小区、北大街与中州路交叉口等地暗访督导全国文明典范城市创建工作。

　　孙延文仔细察看沿线市容市貌，实地了解停车管理、出租车规范运营等情况，对农贸市场“智慧化”、人防工程日常管理情况提出新要求；听取群众对社区治理、物业管理、公共服务等方面的意见建议；详细了解创建工作推进情况，针对现场发现的环境卫生管理不到位、店外经营占用消防通道等问题，当场提出整改意见，要求限期整改到位。

　　孙延文提出，老旧小区改造要坚持从功能改造入手，既要立足干净有序，对日常巡视排查出的问题建立台账、立即整改，解决好面临的杂物、污水、线网等突出问题，又要在治本上下大力气，有序抓好老旧小区停车场建设、绿化种植等工作；要力戒形式主义，抓好农贸市场、街头店铺环境提升和营业秩序，统筹开展“硬件”升级改造和“软件”管理提升，让百姓“菜篮子”拎得更舒心更放心；要引导群众加入到全国文明典范城市创建中，让群众成为创建主体，全面提升社会文明程度和全社会文明素质。他强调，各有关部门要扛起主体责任，强化落实力、执行力、穿透力，形成条块结合、齐抓共管的工作合力；强化考核督导，厉行奖优惩劣，以考评压实责任，以问责倒逼工作落地落实，进一步强化各级各单位创建责任，激发主动性、积极性。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 田利锋）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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