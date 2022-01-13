落细落实稳经济惠民生举措 奋力实现时间任务“双过半”

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，深入贯彻落实国家和省、市关于稳经济促增长工作的系列部署要求，通报市四大班子重要工作预安排，统筹协调、安排部署近期重点工作，助力全市经济稳增长、实现时间任务“双过半”。 昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，深入贯彻落实国家和省、市关于稳经济促增长工作的系列部署要求，通报市四大班子重要工作预安排，统筹协调、安排部署近期重点工作，助力全市经济稳增长、实现时间任务“双过半”。 会议强调，市四大班子办公室和市委各部委要站位全局、强化担当，把当前的工作重点放在稳经济惠民生各项工作中，落细落实我市稳住经济一揽子政策措施，奋力实现时间任务“双过半”。要全力以赴稳经济促增长，充分发挥职能作用，深入研究政策，坚定不移打好经济发展“主动仗”。要推动全市上下始终瞄准风口方向加快传统产业转型，加大招商引资力度，强化各类要素保障，力争为全国全省发展大局多作贡献。要推动惠民生政策落地见效，统筹抓好学校基础设施升级改造、市县医疗资源合理配置、养老服务体系优化完善、社区体育公园和健身中心建设等重大事项，积极推动公共服务社区化，让群众就近享受高水平服务。要强化措施抓落实，健全完善工作推进机制，层层压实责任、及时督促督办，通过高质量督查督导推动市委各项决策部署落实。要抓好工作统筹，更好统筹经济发展、疫情防控、安全生产等各项工作，把疫情防控成果转化为经济高质量发展优势，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)