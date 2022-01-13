栾川：风吹麦浪香 农耕研学忙

风吹麦浪香，农耕研学忙。6月6日，河南省栾川县潭头镇在大王庙村双喜临门。一喜是小麦迎来了大丰收，二喜是研学营地也正式宣布开营。

风吹麦浪香，农耕研学忙。6月6日，河南省栾川县潭头镇在大王庙村双喜临门。一喜是小麦迎来了大丰收，二喜是研学营地也正式宣布开营。

据了解，为推进乡村振兴，带动乡村经济发展，潭头镇大王庙村引进百芳研学机构作为该村的乡村运营商。该运营商入驻后，深入挖掘地方特色资源，将研学教育实践与红色文化、生态文旅等产业有机融合，开展研学教育活动，在丰收时节，筹备已久的研学营地也正式宣布开营。活动中，大家一起参观了农副产品展示区、美食品尝区，参加营地的学生们体验了割麦、拾麦穗、参与美食制作课堂，体验了自己动手做大麦茶的乐趣。

“开镰喽！”另一边，随着开镰仪式的启动，在大片金黄的麦田中，收割机踏浪作业，麦粒尽数收入囊中，一片丰收喜人景象。现场还设置麦田音乐会、农耕文化展示区、麦仓网红打卡区，吸引大批游客前来观赏。据了解，潭头镇作为栾川县最大农业乡镇，小麦种植面积达8000余亩，预计今年全镇小麦产量将达到630万斤，实现稳中有增。

“众多的明清古建筑、厚重的历史文化，连片的高标准农田，这些都是大王庙村与众不同的优势。”潭头镇副镇长李永峰介绍，开展乡村运营以来，洛阳百芳研学作为整村运营商，与大王庙村一起成立运营公司，盘活老校舍和商业街、打造民国风四合院民宿、流转200亩农田种植富硒农作物，预计今年可增加集体经济收入10万元，同时可解决20余人的就业问题。

李永峰介绍，通过近半年的运用，大王庙村在实现古建筑保护和文化挖掘、传承的同时，通过利益联结，使村集体收益增加，乡村建设得以完善；通过带动村内百姓参与务工和农副产品销售，使百姓增收；通过富硒产品的种植，提高了农副产品的附加值，品牌效应凸显。(罗代彬)⑧