网友反映开元湖畔“暴走团”扰民 管理部门积极协调解决

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：开元湖畔，每天早晨五点，“暴走团”就会开着喇叭“暴走”，吵醒附近的居民。现中考临近，希望有关部门加强管理，建立完善的监督处罚机制，让“暴走团”的锻炼不干扰他人的生活。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：开元湖畔，每天早晨五点，“暴走团”就会开着喇叭“暴走”，吵醒附近的居民。现在正值高考，接下来还有中考，希望有关部门加强管理，建立完善的监督处罚机制，让“暴走团”的锻炼不干扰他人的生活。

市开元湖管理处回复：

一、接到您诉求后，我处高度重视，经与您电话沟通了解，此健走团队健走路线在我处园区外围人行道。

二、经我处多方了解情况，结合我处目前开展的“助力高考噪音治理”活动，与此健走团队相关负责人取得联系，通过沟通、协调，此健走团队相关负责人表示临近中考、高考期间静音健走；在今后日常健走时尽量降低音量，避免影响他人。

三、目前，我处已与经常在我园区内健走的4家健走团队建立联系，进行常态化管理。

文明的公共秩序需要我们大家共同维护，在此我们呼吁广大市民朋友相互理解、文明锻炼，共同维护我们美好的家园，同时希望热心市民能积极参与到我们的志愿者队伍中，共建美丽和谐洛阳。

最后，再次感谢您的支持与理解！如您有其他疑问可拨打我处联系电话：63260383。

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