今天，隋唐洛阳城中轴线作为洛阳的历史轴线，其宏伟气象正逐步显现。

今天，隋唐洛阳城中轴线作为洛阳的历史轴线，其宏伟气象正逐步显现。

隋唐洛阳城中轴线北起邙山，南抵伊阙，其上分布着人们津津乐道的“七天建筑”，自南向北分别为天阙(伊阙)、天街、天津桥、天枢、天门(应天门)、天宫(明堂)、天堂等。

这些被载入史册的“天字号”建筑，背后都有哪些故事？我们一起来看一看。

端门之外铸天枢

作为中国历史上唯一的正统女皇帝，武则天一向不走寻常路。在隋唐洛阳城中轴线上，她打造的天枢、天宫(明堂)和天堂既是武周政权的标签，也向世人展示了她的魄力。

今天，我们就来说说天枢。

天枢全称为“大周万国颂德天枢”，由武三思率四夷酋长所铸。今天，人们已很难想象它的样子，只知道它曾矗立在皇城端门之外。

端门是皇城的正南门，北对应天门，南接天津桥，位置大致在今定鼎立交桥西。

公元690年，67岁的武则天在洛阳登基，建立武周政权。尽管她早就与唐高宗并称“二圣”，且有丰富的治国理政经验，但要让世人认可一位女皇，还是很不容易。因此，她在位期间不断改换年号，也常为巩固皇权而费尽心思。

唐高宗当政时，吐蕃就与中原王朝争夺安西四镇，双方打来打去，各有胜负。公元692年，西域战事又起，武则天任用名将王孝杰为武威军总管，让他率军征讨吐蕃。

这一次，王孝杰大破吐蕃，不仅收复了龟兹、于阗、疏勒、碎叶四镇，还重设安西都护府，并在当地留下重兵戍守，恢复了中原王朝对西域的统治。

后来，突厥、室韦等又发生大规模的叛乱。王孝杰再次出征，与韩思忠、李多祚等前去平叛。公元694年年初，捷报传回洛阳，一时间朝野振奋，四夷宾服，众人为武则天上尊号“越古金轮圣神皇帝”。

女皇登上应天门城楼，接受了这个尊号，并宣布大赦天下。当年八月，武三思率四夷酋长提出在端门外铸造天枢，以纪念武则天及大周王朝的丰功伟绩。

显然，这个提议正中武则天下怀。于是，在波斯大酋长阿罗憾等人的号召下，“诸胡聚钱百万亿”，大量收购铜、铁，次年四月天枢就铸成了。

据《资治通鉴》等记载，天枢为铜、铁铸成的八面柱体，高达数十米，下有铁山，“以铜为蟠龙、麒麟萦绕之”；上为云盘，有“四龙人立捧火珠”。在高大的柱身上，还刻着文武百官及四夷酋长的名字。

女皇题榜颂盛事

天枢建成后，女皇亲自为其题榜，书写了“大周万国颂德天枢”八个大字。

有人考证，天枢上的“万国”二字，武则天写作“卍圀”。其中，卍是梵文，通常象征太阳或火，寓意吉祥，武则天定其为“万”。“圀”是“国”的异体字，为武则天所造，取天下一统、八方朝拜之意。

万国朝宗是武则天的理想，天枢为四夷酋长出资铸造，也被视为武周王朝的象征。该工程的召集人为波斯大酋长阿罗憾，设计师为东夷人毛婆罗，高丽人泉献诚、高足酉等都曾参与其中。

先说阿罗憾。他本是波斯王子，唐高宗显庆年间来到洛阳，在诸夷首领中很有威望。清朝末年，其墓志在偃师出土，其中就记载了他“为则天大圣皇后召诸蕃王，建造天枢”的事迹。

为天枢“造模”的东夷人毛婆罗，则是一位画家，担任过尚方丞一职。《历代名画记》中记载，“天后时尚方丞窦弘果、毛婆罗，……皆巧绝过人。此辈并学画，迹皆精妙”。

泉献诚是高丽人泉男生之子，随父归唐后被拜为右武卫大将军。他为人正直，对朝廷忠心耿耿，最终却被酷吏来俊臣迫害致死。墓志记载，他曾被封为“检校天枢子来使”，并负责在神都玄武门“押运大仪铜等事”，只是他被害时，天枢尚未铸成。

高足酉也是高丽人，其墓志于1990年在伊川出土。其中记载，当时“造天枢成，悦豫子来，雕镌乃就”，他被封为“高丽蕃长、渔阳郡开国公，食邑二千户”。

据《大唐新语》记载，建成的天枢“金彩荧煌，光侔(音同谋)日月”，武则天为此大宴群臣，众人争相赋诗庆贺，李峤还在《奉和天枢成宴夷夏群僚应制》中描绘了天枢的样子，称“仙盘正下露，高柱欲承天。山类丛云起，珠疑大火悬”。

当初“蕃胡慕义请立天枢”，武则天还在洛阳、永昌二县中又设来庭县，“以领四方蕃客”。据《元河南志》记载，来庭县的县治就在从善坊。

《诗经·大雅》中称：“四方既平，徐方来庭。”所谓来庭，即“来王庭也”，有诸侯朝见天子之意。

天枢背后的博弈

天枢本是星名，指北斗七星中的斗身第一星。人体有天枢穴，位于肚脐两边，接近腹部正中。“七天建筑”中的天枢位置同样重要，它矗立在皇城端门之外，既是一代女皇的荣耀，也是武周王朝的丰碑。

不过，女皇已经年迈，不得不面对一道难题：这大好的江山，将来传侄还是传子？

几乎所有人都劝她还政李唐，理智也告诉她，应该把皇位还给儿子，可她没有想到，太子李显竟在宰相的帮助下，趁她病重发动了宫廷政变。

这是公元705年，武则天被迫退位，后在上阳宫去世，一代女皇的人生黯然落幕。唐中宗李显二次登基，对皇后韦氏言听计从。他是天皇，韦氏就是天后，大臣也称他们为“二圣”。

没错，韦氏隐忍多年，终于熬出头来，她就是要“袭则天故事”，即走武则天的老路，希望有一天也能当女皇。为此，她还在“天街作石台，高数丈，以颂功德”，即为自己建了一座类似天枢的“功德台”。

可是，韦氏的智谋配不上自己的野心。唐中宗李显被毒死后，她也很快被诛。公元712年，唐玄宗李隆基登基。他毁掉了韦氏的“功德台”，又开始清理奶奶武则天的“政治遗产”。

天枢自然是不能留的。据《资治通鉴》等记载，公元714年，唐玄宗下诏销毁天枢，工匠“熔其铜铁，历月不尽”。

当时，洛阳尉李休烈有诗云：“天门街里(一说上)倒天枢，火急先须卸火珠。计合一条丝(一说麻)线挽，何劳两县索人夫。”洛阳百姓中也盛传《天枢谣》，称“一条麻索挽，天枢绝去也”，此时距天枢建成只有20年。（洛报融媒·洛阳网记者 张广英）