会说话的老物件：三张准考证 一个大学梦

今天，是2022年高考第一天；今年，是高考恢复45周年，本期《会说话的老物件》展示的是三张40多年前的高考准考证。三张准考证的主人是老城区的蔡志刚，今年64岁的他，自小患有小儿麻痹症，但他没有向命运妥协，而是凭借自强不息的精神，坚忍不拔的意志，改变了自己的人生轨迹，还影响和改变了很多残疾人。

乐观向上的蔡志刚笑容温暖灿烂

今天，是2022年高考第一天；今年，是高考恢复45周年，本期《会说话的老物件》展示的是三张40多年前的高考准考证。三张准考证的主人是老城区的蔡志刚，今年64岁的他，自小患有小儿麻痹症，但他没有向命运妥协，而是凭借自强不息的精神，坚忍不拔的意志，改变了自己的人生轨迹，还影响和改变了很多残疾人。

三张准考证，一个大学梦

在蔡志刚家中，记者看到了这三张准考证，分别是1977年、1978年、1979年的高考准考证。

1977年高考准考证的正面包括“考区：洛阳市洛北区”“姓名：蔡志刚”“报考专业类别：理工科”“考试何种外语：英语”“报名号(试场座次)：01669”。

准考证正面右侧有蔡志刚的照片，照片上盖有“洛阳市洛北区高等学校招生委员会”的章，此外，还有加试科目等。背面是“考生凭‘准考证’准时入场应试，对号入座，‘准考证’放在桌上”等7条“考生须知”。

1978年的准考证和1977年的基本一样，背面除了“考生须知”，还增加了“考试日程表”，清楚地标出考试时间和科目。由于年深日久，三张准考证已经泛黄，其中1979年准考证上的照片遗失。

“我之所以珍藏着这三张准考证，是因为它们不仅承载了我的大学梦，更是我一生的精神财富。”蔡志刚说，“除了这三张高考准考证，我还保存有自己从小学、中学到大学完整的毕业证和其他资料，如果洛阳相关的博物馆愿意收藏，我可以赠送。”