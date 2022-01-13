洛阳一警务室为学生设置专用信箱 做孩子们倾吐的树洞

“当你们遇到烦心事，又找不到人倾诉时，可以把它写下来，投入这个小景信箱，告诉警察叔叔、警察阿姨。”6日，洛阳市公安局涧西分局长春路派出所长春社区警务室民警，为来这里参观的学生讲解道。

“当你们遇到烦心事，又找不到人倾诉时，可以把它写下来，投入这个小景信箱，告诉警察叔叔、警察阿姨。”6日，洛阳市公安局涧西分局长春路派出所长春社区警务室民警，为来这里参观的学生讲解道。

记者在位于涧西区景华实验小学大门口的长春社区警务室看到，“小景信箱”设置在警务室门口，方便学生使用。

涧西分局负责人介绍，长春社区警务室辖区学校多，设置“小景信箱”是“警校共建”的一项内容，旨在利用警务室离学校近的优势，鼓励孩子们遇到困难时，大胆走进警务室求助或通过“小景信箱”告诉警察叔叔、警察阿姨。同时，也是为了有效预防校园欺凌，防范未成年人被性侵、被伤害等恶性案件的发生，避免一些受害孩子因不敢向身边大人诉说而导致长期受害的情况发生。

记者看到，为了让孩子们抛掉心理负担，信箱上专门写上了会替孩子保守秘密的承诺。

此外，在长春社区警务室内还设置有“学生服务区”，为不能及时被家长接走的孩子提供学习、看书、等候家长的地方。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图）