高考首日，洛阳市场监管部门加强检查保障食品安全

今天是高考第一天。在各个考点外，洛阳市各级市场监管部门组成多个检查组，对周边部分餐饮单位、考生及考务人员集中食宿点、集体用餐配送单位等进行重点检查，保障广大考生饮食安全和身体健康。

今天是高考第一天。在各个考点外，洛阳市各级市场监管部门组成多个检查组，对周边部分餐饮单位、考生及考务人员集中食宿点、集体用餐配送单位等进行重点检查，保障广大考生饮食安全和身体健康。

9时30分许，洛阳市市场监管局主管领导带队，分别对洛阳市二中联盟校区考点附近、洛阳市二中景华校区考点附近、洛阳市第六中学考点附近，以及涧西区西苑路、老城区中州东路等处的沿街部分商户进行检查。检查内容主要包括餐饮单位证照是否齐全，食材是否新鲜，食品采购、贮存、加工制作等关键环节是否规范，加工场所和设施设备卫生状况，餐饮单位索证索票和餐饮具清洗消毒、从业人员健康管理、食品留样等各项食品安全管理制度落实情况，以及超市证照是否齐全、食品进货查验、是否售卖“五毛食品”和腐败变质、超过保质期等不健康、不安全食品等。

记者从洛阳市市场监管局了解到，高考第一天检查情况较好。明天，各级市场监管部门执法人员将继续加强对重点场所、关键环节的监督检查，为广大考生保驾护航。高考期间，该局执行24小时值班制度，广大考生和家长如果遇到食品安全问题可随时拨打12315投诉举报。

与此同时，洛阳市市场监管局还将加强对电子器材经营者的监管，严厉查处宣传用于考试作弊器材的违法广告行为，打击制售假冒伪劣电子器材经营行为，严防以考试作弊为名义在市场上经营、销售电子器材，配合公安、教育、无线电管理部门及招生考试机构开展专项整治和打击行动。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 陈翔)