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考生丢失存复习资料的手机 民警忙活一天寻回

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.07 16:08

　　“感谢民警帮我女儿找回丢失的手机，她马上要参加高考，手机里有重要的复习资料。”3日，市民张女士到市公安局涧西分局送锦旗时说。

　　张女士的女儿小魏，今年上高三。5月29日9时许,小魏在涧西区南昌路人行道上停放电动车后，将手机遗忘在电动车车筐中，待她发现返回寻找时，手机已不见。

　　小魏丢失的手机价值约1万元，更重要的是，手机里存有很多高考复习资料，她赶紧报警求助。

　　接到报警后，涧西分局巡特警大队值班民警马征等人迅速处警。民警通过监控视频发现一名戴黑色鸭舌帽的男子将小魏的手机拿走。

　　获取嫌疑男子相貌特征后，民警对事发前后其活动轨迹进行追踪，最终确认男子身份。当日20时许，民警在该男子住所附近找到了他，并在其家中卧室柜子里找到小魏丢失的手机。

　　目前，此事正在进一步调查处理。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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