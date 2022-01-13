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致富的桑葚甜甜甜！洛阳伊川桑园里有群“娘子军”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.07 16:42

　　“到账50元！”7日，走进位于洛阳伊川县吕店镇温沟村的一片桑园里，一颗颗桑葚挂满枝头，游人三五成群进园采摘，耳边不停传来收款提示音。园主温艳格正忙不迭地招呼游客，向他们热情推销桑葚和其他农产品。

温艳格在园内采摘

　　“五六月份桑葚成熟，正是一年最忙的时候。”趁着空档期，温艳格坐下来休息片刻，一边吃着酸甜可口的桑椹，一边说道：“新鲜桑葚供游人采摘，多余的制成桑葚酒，还能多赚一份收益。”

　　说起桑葚，种了十多年桑树的温艳格头头是道。时间回到2009年，彼时她在温沟村照顾孩子，无法外出打工，急需找一份在家门口的工作。考虑到当地政府鼓励大家种桑养蚕，当年温艳格就种植了三五亩桑树当作试验田。

　　通过一段时间的摸索，温艳格发现种桑可行，“活儿不重，不耽误照顾孩子，利润又比种庄稼强。”通过连续几年扩大规模，温艳格成为当地的种桑大户。

　　2014年，温艳格成立伊川县艳格种植农民专业合作社，开始发展桑蚕种养加产业链项目。合作社现有桑园310亩，其中农桑160亩、果桑150亩，主要发展果桑采摘、农桑养蚕、加工蚕丝被、制作桑葚酒及桑叶茶、加工蚕茧蛹等多个产业。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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