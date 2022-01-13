洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市纪委监委通报三起典型问题 事关年轻干部
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.07 16:41

　　6月7日，洛阳市纪委监委通报了三起党员干部及公职人员违反网络行为纪律规定典型问题。

　　1.宜阳县白杨镇卫生院新农合办公室原负责人赵忠辉挪用公款网络赌博问题

　　2018年6月至2020年9月，赵忠辉(1990年2月出生)分多次将负责管理的白杨镇新农合基金专户资金共计130余万元从银行取出，将其中127万元存入个人账户用于网络赌博并全部输光，剩余3万余元用于个人生活支出。2020年10月，赵忠辉被解除劳动合同。2021年2月，赵忠辉因犯挪用公款罪，被判处有期徒刑六年，并责令退还犯罪所得。2021年4月，因对新农合工作监管不到位、履职不力，时任白杨镇卫生院院长徐信强受到党内严重警告处分，分管副院长王锁跃受到记大过处分，财务科出纳王正尊受到记大过处分。

　　2.嵩县黄庄乡中心卫生院职工史晓朋帮助信息网络犯罪问题

　　2017年3月，在国外从事博彩业推广工作的马某明，找到同村人史晓朋(1988年6月出生)，让史晓朋提供银行卡，由其转租给某境外博彩集团，每张银行卡按月支付租金。史晓朋向马某明提供了两张银行卡，并从中非法获利人民币8000元。2020年12月，史晓朋因帮助信息网络犯罪活动罪，被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。2021年3月，史晓朋受到开除党籍、开除公职处分。

　　3.孟津区政务服务和大数据管理局工作人员赵志坚、会盟派出所原劳务派遣人员杨朋涛擅自传播敏感工作信息问题

　　2022年3月17日，在参加疫情流调工作会议期间，赵志坚(1981年10月出生)收到所在第一流调梯队发送的标有“禁止传播”字样的流行病学调查报告，并通过微信将其转发给第二流调梯队工作人员杨朋涛(1981年8月出生)。杨朋涛又将该文件通过微信群转发，导致未经公开的流调信息被擅自传播，造成不良影响。2022年3月，赵志坚受到党内严重警告处分，杨朋涛被辞退。

　　通报指出，上述三起案件中，有的是沉迷网络赌博，将手伸向公款；有的是贪图蝇头小利，成为网络信息犯罪的帮凶；有的是纪律意识淡薄，擅自在网络上传播敏感工作信息，都是违反网络行为纪律规定的典型问题。涉案人员多为80后、90后人员，在人生事业刚刚起步阶段就锒铛入狱或受到纪律处分，令人惋惜、值得深思。

　　通报强调，全市广大党员干部，特别是年轻干部，要以案为鉴、汲取教训、引以为戒，严守互联网使用管理规章制度和行为规范，不转载或发布违背党中央、省委和市委重大决策部署精神的不当言论，不制造和传播没有事实依据的各类谣言，不泄露或扩散国家秘密、工作秘密，不参与网络信息犯罪、网络赌博等违法活动，不违规从事微商、网店等网络经营活动，不沉迷于网络游戏、直播打赏等娱乐消费，做文明上网、健康用网的践行者和推动者。全市各级党组织要切实担负起全面从严治党主体责任，加强党员干部教育管理监督，以此次年轻干部“涉网”问题专项整治为契机，加强教育警示引导，全面排查“涉网”问题，对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正，帮助年轻干部扣好廉洁从政“第一粒扣子”。各级纪检监察机关要强化对党员干部网络行为的日常监督，加强与政法机关、网信部门的协调联动，强化问题线索双向移交，严肃查处党员干部“涉网”违纪违法问题，对年轻干部“涉网”典型案件一律通报曝光。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋 郭大钊）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
        盛夏将至，这几天，开元湖畔已是一幅“小荷才露尖尖角”的景象。湖中荷花悄然绽放，粉嫩娇羞，这个双休日，...
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳交运集团公布全市最新客运班线运...
  • 洛阳市纪委通报五起违反中央八项规定...
  • 洛阳发放第一期餐饮住宿消费券 6月15...
  • 7日至8日，洛阳市区所有公园开启“静...
  • 即领即用！洛阳市涧西区将发放2000万...
  • 赛龙舟过端午【视频+高清图】
  • 市委召开民营企业座谈会
  • 2022第三届洛阳乡村文化旅游节（季）开幕
  • 惠企再发力！82家洛阳企业进入工业“...
  • 全国首创！洛阳理工学院举办VR云上双选会
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    口袋公园

    凌霄花

    翠鸟

    小荷才露尖尖角
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605