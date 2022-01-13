洛阳市纪委监委通报三起典型问题 事关年轻干部

6月7日，洛阳市纪委监委通报了三起党员干部及公职人员违反网络行为纪律规定典型问题。

6月7日，洛阳市纪委监委通报了三起党员干部及公职人员违反网络行为纪律规定典型问题。

1.宜阳县白杨镇卫生院新农合办公室原负责人赵忠辉挪用公款网络赌博问题

2018年6月至2020年9月，赵忠辉(1990年2月出生)分多次将负责管理的白杨镇新农合基金专户资金共计130余万元从银行取出，将其中127万元存入个人账户用于网络赌博并全部输光，剩余3万余元用于个人生活支出。2020年10月，赵忠辉被解除劳动合同。2021年2月，赵忠辉因犯挪用公款罪，被判处有期徒刑六年，并责令退还犯罪所得。2021年4月，因对新农合工作监管不到位、履职不力，时任白杨镇卫生院院长徐信强受到党内严重警告处分，分管副院长王锁跃受到记大过处分，财务科出纳王正尊受到记大过处分。

2.嵩县黄庄乡中心卫生院职工史晓朋帮助信息网络犯罪问题

2017年3月，在国外从事博彩业推广工作的马某明，找到同村人史晓朋(1988年6月出生)，让史晓朋提供银行卡，由其转租给某境外博彩集团，每张银行卡按月支付租金。史晓朋向马某明提供了两张银行卡，并从中非法获利人民币8000元。2020年12月，史晓朋因帮助信息网络犯罪活动罪，被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。2021年3月，史晓朋受到开除党籍、开除公职处分。

3.孟津区政务服务和大数据管理局工作人员赵志坚、会盟派出所原劳务派遣人员杨朋涛擅自传播敏感工作信息问题

2022年3月17日，在参加疫情流调工作会议期间，赵志坚(1981年10月出生)收到所在第一流调梯队发送的标有“禁止传播”字样的流行病学调查报告，并通过微信将其转发给第二流调梯队工作人员杨朋涛(1981年8月出生)。杨朋涛又将该文件通过微信群转发，导致未经公开的流调信息被擅自传播，造成不良影响。2022年3月，赵志坚受到党内严重警告处分，杨朋涛被辞退。

通报指出，上述三起案件中，有的是沉迷网络赌博，将手伸向公款；有的是贪图蝇头小利，成为网络信息犯罪的帮凶；有的是纪律意识淡薄，擅自在网络上传播敏感工作信息，都是违反网络行为纪律规定的典型问题。涉案人员多为80后、90后人员，在人生事业刚刚起步阶段就锒铛入狱或受到纪律处分，令人惋惜、值得深思。

通报强调，全市广大党员干部，特别是年轻干部，要以案为鉴、汲取教训、引以为戒，严守互联网使用管理规章制度和行为规范，不转载或发布违背党中央、省委和市委重大决策部署精神的不当言论，不制造和传播没有事实依据的各类谣言，不泄露或扩散国家秘密、工作秘密，不参与网络信息犯罪、网络赌博等违法活动，不违规从事微商、网店等网络经营活动，不沉迷于网络游戏、直播打赏等娱乐消费，做文明上网、健康用网的践行者和推动者。全市各级党组织要切实担负起全面从严治党主体责任，加强党员干部教育管理监督，以此次年轻干部“涉网”问题专项整治为契机，加强教育警示引导，全面排查“涉网”问题，对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正，帮助年轻干部扣好廉洁从政“第一粒扣子”。各级纪检监察机关要强化对党员干部网络行为的日常监督，加强与政法机关、网信部门的协调联动，强化问题线索双向移交，严肃查处党员干部“涉网”违纪违法问题，对年轻干部“涉网”典型案件一律通报曝光。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋 郭大钊）