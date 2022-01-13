为人知和不为人知的豫剧国宝马金凤

5月29日，豫剧大师马金凤在青岛病逝，享年100周岁，成为“永远的洛阳牡丹，永远的穆氏桂英”。

剧照 孙德侠 摄

5月29日，豫剧大师马金凤在青岛病逝，享年100周岁，成为“永远的洛阳牡丹，永远的穆氏桂英”。

马金凤先生出生于1922年，她7岁登台演出，一生奉献艺术，是舞台生命最长的戏曲艺术家。她是豫剧“五大名旦”之一、“马派”艺术创始人，享受国务院津贴，生前曾获得“德艺双馨艺术家”“功勋杯演员奖”“中国戏剧奖·终身成就奖”和“中国豫剧艺术终身成就奖”等国家级荣誉，是“国家级非物质文化遗产项目(豫剧)代表性传承人”，被称为国宝级豫剧大师。

马金凤的唱腔高亢、明快，表演细腻、洒脱、生动、逼真。她的代表剧目“一挂两花”(《穆桂英挂帅》《花打朝》《花枪缘》)，先后被搬上银幕。尤其是穆桂英这一艺术形象，她博采众长，将青衣、刀马、武生等表演精粹熔为一炉，开创了中国戏曲“帅旦”行当，是河南乃至中国戏曲的践行者、推动者。

演出 李向红 摄

我在20世纪90年代作为《洛阳晚报》记者，曾跟随马老采访6年时间，多次观看她的演出，马老的人格魅力和对豫剧艺术的热爱深深感染着我。给我印象最深的有三：

一是已为人知的：百年人生寡淡，只吃面汤泡馍。马老为了舞台，对自己非常苛刻，为了保护自己的嗓子，她自打7岁登台，山珍海味几乎不吃，水果也不摸，冷热饭更是不吃，一天三顿面汤泡馍，最高的待遇就是面汤里撒上鸡蛋丝。她在后台备场时，团里的人就是带一个保温盒，里面盛着面汤，上面放着两个馍。当年《穆桂英挂帅》进中南海演出，中央领导宴请她，面对一大桌好菜她吃不下，中南海的名厨又专门给做了碗最简单的面汤，让在场的人吃惊不已。后来去台湾、香港、澳门演出，对着整桌的海鲜，她仍然不动筷子。这对于我们这个时代的“吃货”而言，简直就是天方夜谭。

为了留住自己的舞台青春，她每天坚持早晚两遍练功。就是晚上有演出，演完了回到住处，还要练上一个小时，台步、武功再走一趟，戏词再温一遍。这朵“洛阳牡丹”能在舞台上花开九十余载，没有奇迹，更没有传说，有的只是执着与付出……