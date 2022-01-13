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护航青春成长，善建美好未来！建行洛阳分行 “成长计划”奖学金捐赠暨“成长课堂”启动

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.07 11:29

　　“此刻，我心情非常激动，感谢建设银行在关键时刻为我和我的同学们伸出援手，我会坚持梦想、发奋图强，用刻苦努力书写命运。以优异成绩回报社会……”

　　“很荣幸，作为建行青年志愿者代表参加本次公益活动，作为汝阳一高的校友，时隔六年再次回到母校的怀抱，我倍感亲切和自豪……”

　　日前，建设银行洛阳分行“成长计划”奖学金捐赠暨“成长课堂”揭牌仪式，在汝阳县第一高级中学隆重举行，标志着建行洛阳分行首个“成长课堂”正式启动。

　　践行大行责任担当，建行洛阳分行秉承总行“三带一融合”公益理念，在高考来临之际，将“成长计划”奖学金送到汝阳一高的孩子们手上，并建立洛阳分行首个“成长课堂”，履践社会责任、共筑公益大爱，以实际行动，为即将面临人生大考的莘莘学子们加油、鼓劲！

　　建行洛阳分行以总行“成长计划”奖学金项目为契机，以分行特色化“成长课堂”为公益服务平台，组织建行党员、青年志愿者组成“张富清金融服务队”，将“红色精神张富清”“蓝色反诈小卫士”“金融科技超能力”等系列“三彩金融课程”送进校园，为同学们上好“金融第一课”，与广大师生一起相互学习、共同成长。

　　充分利用建设银行“金智惠民”教育云平台、营业大厅等，通过“成长课堂”为同学们提供线上、线下结合的“三彩金融课堂”，在“开学季”“节日季”“毕业季”等重要时段把金融知识送进校园，也将邀请同学们到建行营业厅感受现代化银行金融科技的变化，在“成长课堂”中和大家一起锻炼成长。通过“金融知识进校园”、“成长实践进银行”等形式深化银校联学共建长效合作，探索公益融合发展的洛阳模式。汝阳县人民政府副县长丁雪峰代表县委县政府感谢建行洛阳分行对汝阳教育的真情关怀和大力支持，希望与建行洛阳分行在经济、教育及其他领域全面加强深化合作，持续做好银校融合共建，为党育人、为国育才，奋力拼搏、勇创佳绩。(建轩)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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