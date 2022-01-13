洛阳公布首批160个“四保”项目白名单

洛阳市日前印发《洛阳市重点项目建设疫情防控工作指南和白名单项目保障办法》，发布了全市第一批“四保”项目白名单，首批160个重大项目入选。
洛阳市日前印发《洛阳市重点项目建设疫情防控工作指南和白名单项目保障办法》，发布了全市第一批“四保”项目白名单，首批160个重大项目入选。
记者6日从洛阳市发改委获悉，为深入贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，洛阳市日前印发《洛阳市重点项目建设疫情防控工作指南和白名单项目保障办法》，发布了全市第一批“四保”项目白名单，首批160个重大项目入选。
洛阳市发改委负责人介绍，保企业生产经营、保物流畅通、保政策助力、保防疫安全是稳定经济大盘的必要措施。“四保”白名单中的项目是当前和今后一个时期洛阳市高效统筹疫情防控和经济社会发展的核心抓手，下一步将强化项目施工保障、强化建材运输保障、强化政策支持保障、强化防疫安全保障，更好地服务保障“四保”项目推进，最大限度减少疫情对项目建设的影响。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 杨亮)
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