制香囊、看展览……博物馆里感受别样端午

为了进一步弘扬中华优秀传统文化，传承和保护利用好非物质文化遗产。4日，周王城天子驾六博物馆举办了“博物馆里寻端午：游驾六 做香囊”活动，来自30余名学生及市民观众参加活动。

为了进一步弘扬中华优秀传统文化，传承和保护利用好非物质文化遗产。4日，周王城天子驾六博物馆举办了“博物馆里寻端午：游驾六 做香囊”活动，来自30余名学生及市民观众参加活动。

活动中，博物馆工作人员向大家介绍了端午节的由来、端午习俗等传统文化知识。在手工制作香囊环节，工作人员向大家简单介绍了香囊的起源、种类、功效，并逐一讲解了香囊的制作步骤。大家穿针引线，认真地缝合，挂彩绳、填香料，大家欢聚一堂。学生们纷纷表示，通过本次活动实践，体会到了自制香囊的乐趣，也在一针一线中真切地感受到了中华传统文化中民间手工艺品的独特艺术魅力。

随后，在工作人员的带领下，孩子们游览了周王城天子驾六博物馆，志愿者还为当日入馆参观的观众赠送艾草香包。

周王城天子驾六博物馆相关负责人介绍，一个节日、一个文化符号，更是一条凝结着民族精神与情感、承载着文化血脉和思想精华的纽带。本次活动结合2022年度文化和自然遗产日主题，弘扬民俗文化精神的同时，增强观众对本土文化、传统文化的理解和认同。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 李晶晶 文/图)