洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

栾川特殊孩子们航天梦实现！陈冬即将帮他们“探索宇宙的奥秘”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.04 19:46

　　4日下午，在位于洛阳市栾川县的特殊教育学校，当得知去年送来祝福的航天员叔叔陈冬，明天就要进入太空执行任务时，这群“冰雪小将”很是激动。而17岁的刘媛媛(化名)穿上自己特别珍视的那身“宇航服”，拿着陈冬叔叔的亲笔签名照，尽管患有唐氏综合征的她说话不是很清楚，但她有很多心里话要给陈冬叔叔说。

　　“陈东叔叔你好棒，我要向你学习，愿你在太空一切顺利。谢谢你代我了解太空。”面对镜头，媛媛有些内向，但掩饰不住的是内心的激动。

　　陈冬和孩子们的缘分要从去年说起。去年12月1日，在栾川县特殊教育学校举行的2021“针心针意”大型暖冬公益行动首场捐赠活动上，学校107名特殊孩子的心愿全部实现，而写下“我想当宇航员，上月球”的刘媛媛，还穿上了爱心市民赠送的“宇航服”。更让孩子们没想到的是，当得知孩子们下来还要代表祖国走上冰雪场，这位洛阳老乡、中国人民解放军航天员大队航天员陈冬为孩子们送了一份特殊的礼物。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳交运集团公布全市最新客运班线运...
  • 洛阳市纪委通报五起违反中央八项规定...
  • 洛阳发放第一期餐饮住宿消费券 6月15...
  • 7日至8日，洛阳市区所有公园开启“静...
  • 即领即用！洛阳市涧西区将发放2000万...
  • 赛龙舟过端午【视频+高清图】
  • 市委召开民营企业座谈会
  • 2022第三届洛阳乡村文化旅游节（季）开幕
  • 惠企再发力！82家洛阳企业进入工业“...
  • 全国首创！洛阳理工学院举办VR云上双选会
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    小翠出浴

    洛阳博物馆的早晨

    风吹麦浪

    香味浓郁的茉莉花
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605