栾川特殊孩子们航天梦实现！陈冬即将帮他们“探索宇宙的奥秘”

4日下午，在位于洛阳市栾川县的特殊教育学校，当得知去年送来祝福的航天员叔叔陈冬，明天就要进入太空执行任务时，这群“冰雪小将”很是激动。

4日下午，在位于洛阳市栾川县的特殊教育学校，当得知去年送来祝福的航天员叔叔陈冬，明天就要进入太空执行任务时，这群“冰雪小将”很是激动。而17岁的刘媛媛(化名)穿上自己特别珍视的那身“宇航服”，拿着陈冬叔叔的亲笔签名照，尽管患有唐氏综合征的她说话不是很清楚，但她有很多心里话要给陈冬叔叔说。

“陈东叔叔你好棒，我要向你学习，愿你在太空一切顺利。谢谢你代我了解太空。”面对镜头，媛媛有些内向，但掩饰不住的是内心的激动。

陈冬和孩子们的缘分要从去年说起。去年12月1日，在栾川县特殊教育学校举行的2021“针心针意”大型暖冬公益行动首场捐赠活动上，学校107名特殊孩子的心愿全部实现，而写下“我想当宇航员，上月球”的刘媛媛，还穿上了爱心市民赠送的“宇航服”。更让孩子们没想到的是，当得知孩子们下来还要代表祖国走上冰雪场，这位洛阳老乡、中国人民解放军航天员大队航天员陈冬为孩子们送了一份特殊的礼物。