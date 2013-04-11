马金凤同志遗体告别仪式举行

6月4日上午，国宝级豫剧大师、优秀共产党员马金凤同志遗体告别仪式在青岛市殡仪馆举行。各界干部群众怀着沉重的心情，为马金凤同志送行。

6月4日上午，国宝级豫剧大师、优秀共产党员马金凤同志遗体告别仪式在青岛市殡仪馆举行。各界干部群众怀着沉重的心情，为马金凤同志送行。

马金凤同志因心力衰竭，于2022年5月29日7时15分在青岛市病逝，享年100周岁。

马金凤同志不幸逝世的噩耗传出，人们无不为失去一位国宝级豫剧大师扼腕痛惜。各级党委、政府、领导同志，艺术家和知名人士，马金凤同志生前的亲朋、同事等，纷纷通过各种形式发来唁电唁函、敬送花圈，表示沉痛哀悼。社会各界人士、单位企业、团体组织等也纷纷通过电话、唁电、微信、微博等形式志哀悼念。

6月4日上午7时30分，马金凤同志遗体告别仪式在低沉的哀乐声中举行。高高悬起的黑色挽幛上，“沉痛悼念马金凤先生”的白色大字格外醒目。大厅里摆满了花圈、花篮，一副副挽联寄托着人们对这位国宝级豫剧大师的深切哀思。马金凤同志的遗体面容安详，安然静卧在鲜花丛中。各界人士排队肃立默哀，深深鞠躬，为马金凤同志送别。

马金凤同志1922年11月生于山东曹县，原名崔金妮，5岁学艺，7岁登台。1956年，入洛阳市豫剧团；首次进京演出《穆桂英挂帅》，引起轰动。1958年加入中国共产党。

马金凤同志，国宝级豫剧大师，国家一级演员，豫剧“五大名旦”之一，中国戏曲“帅旦”行当的开先河者，豫剧“马派”艺术创始人，中国戏曲学院“荣誉教授”，洛阳职业技术学院终身教授，享受国务院特殊津贴。获得“德艺双馨艺术家”“功勋杯演员奖”“中国戏剧奖·终身成就奖”和“中国豫剧艺术终身成就奖”等国家级荣誉，是“国家级非物质文化遗产项目(豫剧)代表性传承人”，被广大戏曲观众誉为“洛阳牡丹”。

从艺九十多年，演出过数百部传统剧目和三十多部现代戏剧目，主要代表作《穆桂英挂帅》《花打朝》《花枪缘》《红嫂》《李双双》《野火春风斗古城》。

2020年，在中国戏曲学院给习近平总书记的信上签字并收到习近平总书记的回信。2021年马金凤戏曲艺术博物馆在洛阳职业技术学院建成开馆。

马金凤同志生于乱世、艺从名家，流离播越中勤学苦练；成于治世，博采众长，守正创新中自成马派艺术；传于盛世，躬耕教育，传薪播艺中弘扬豫剧文化；心系家国、德艺双馨，“洛阳牡丹”“一挂两花”必将流芳后世。她因豫剧而年轻，豫剧因她而璀璨。马金凤同志一生致力于戏曲艺术的传承和发展，她的坚韧不拔精神、精彩艺术成就和一身家国情怀，我们将永远铭记。大师不朽，风华永存！(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)