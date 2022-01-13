老城区快速处置辖区高速一起上海返宁夏点对点客车抛锚情况

4日，记者从洛阳市老城区疫情防控指挥部获悉，1日晚，一辆由上海直达宁夏银川的客车在洛阳辖区一处高速路段抛锚，急需将车上50多名离沪人员转移至安全区域并尽快修车，老城区公安、卫健等多部门与洛阳高速交警紧急联动，于2日凌晨成功完成情况处置。

4日，记者从洛阳市老城区疫情防控指挥部获悉，1日晚，一辆由上海直达宁夏银川的客车在洛阳辖区一处高速路段抛锚，急需将车上50多名离沪人员转移至安全区域并尽快修车，老城区公安、卫健等多部门与洛阳高速交警紧急联动，于2日凌晨成功完成情况处置。

6月1日下午，一辆外地客车途经洛阳辖区一高速路段时抛锚，后由高速清障车辆拖回至洛阳站高速路口，准备回厂进行维修。洛阳高速站卡口值班医护人员经过仔细询问后得知，这辆抛锚的客车虽为天津号牌“津AK19**”，但此行是由上海出发，目的地为宁夏银川，车上共有2名司乘人员以及点对点运输的52名上海返宁乘客。医护人员立刻将情况报至老城区疫情防控指挥部，指挥部迅速响应，紧急调度公安、卫健等多部门到场协调处置。

由于高速出站口车流量较大，客车及车上人员驻留时间越长，事故风险就会越高，同时考虑到近期国内部分城市在离沪返乡人员中仍发现阳性人员，老城区疫情防控指挥部快速拿出处置方案，将抛锚客车安置在“疫情防控应急处置区”，保持路口畅通，安排消杀部门对抛锚客车进行全面消杀，协调维修人员抓紧进行修车。同时安排医务人员为车上人员进行核酸采样，并连夜协调一辆大客车将滞留人员安全护送离开。

记者了解到，等所有处置工作结束时，已是次日凌晨2时许。贴心处置举措降低了疫情传播的潜在风险，还有效避免了返乡乘客滞留高速上的风险，更收获车上所有乘客的点赞。

老城区疫情防控指挥部相关负责人介绍，目前相关人员已平安抵达银川，在洛核酸检测结果也均为阴性，相关风险得以排除。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 石智卫 马军锋)(指挥部及高速交警供图)