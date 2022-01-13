与文物对话！AR“黑科技”带你穿越千年

“如果穿越到曹魏时代，一定要用这么精美的杯子喝一杯佳酿”……4日，记者在洛阳博物馆看到，游客在洛阳博物馆开启了与文物的“千年对话”。

“如果穿越到曹魏时代，一定要用这么精美的杯子喝一杯佳酿”……4日，记者在洛阳博物馆看到，游客在洛阳博物馆开启了与文物的“千年对话”。

家住涧西区的黄南告诉记者，他在支付宝首页找到洛阳博物馆小程序的智能服务卡片，点击“到馆必看”，即可看到洛阳博物馆馆藏的白玉杯、黑釉马、金银平脱花鸟铜镜、鎏金铜羽人、母鼓方罍、三彩骆驼、石辟邪、兽面纹铜方鼎、彩绘陶马与驯马俑、永宁寺佛面相10件珍品介绍；点进“国宝AR发弹幕”，则直接可用AR扫描APP直接对线下文物进行打卡，并可发送弹幕发表感想和评论，与其他打卡游客隔空交流，实现在虚拟世界中“到此一游”的心愿。

据悉，用户打卡完毕，还有机会获得洛阳博物馆的文创优惠券等隐藏福利。

除此以外，端午节期间，洛阳博物馆还推出了“北魏牵手女俑出游记——端午篇”，馆藏精品北魏牵手女俑将“活”起来，带领网友“云游”博物馆。

“这些‘黑科技’让博物馆冰冷的文物更加有趣味性和互动性，吸引更多年轻人走进博物馆。”洛阳博物馆相关负责人表示，AR弹幕活动是基于支付宝AR技术、LBS定位技术的场馆寻宝创新体验，这种“科技+创意”的模式，打破实体博物馆的局限性，满足社会大众多层次、多方位的需求，以全新理念演绎文物活化与文化传承，同时助力洛阳市青年友好城市建设。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 魏薇 文/图)