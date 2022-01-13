洛阳一万多名环卫工人获赠人身意外保险【视频】

近日，洛阳市涧西区的环卫工人们收到新华保险洛阳中心支公司捐赠的大米、食用油等慰问品，致敬他们为干净整洁的城市环境付出的辛劳和努力。

近日，洛阳市涧西区的环卫工人们收到新华保险洛阳中心支公司捐赠的大米、食用油等慰问品，致敬他们为干净整洁的城市环境付出的辛劳和努力。

捐赠仪式上，新华人寿保险公益基金会还向洛阳市一万多名一线环卫工人捐赠了人身意外保险。洛阳市城市管理局环境卫生服务中心有关负责人介绍，近年来，全市加大环卫设施投入，机械化清扫作业程度大幅提高，极大降低了环卫工人发生意外事故的几率，但在城市道路等区域仍需人工配合清扫保洁，一线环卫工人穿梭于车流之间，存在安全风险。

为更好地保障全市一线环卫工人，自2019年起，新华保险洛阳中心支公司和新华人寿保险公益基金会开始向全市一线环卫工人捐赠人身意外保险，截至今年已累计捐赠保险保额36.78亿元，为在街头巷尾工作的环卫工人和他们的家庭送去关爱，筑起坚强保障。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 文/图/视频)