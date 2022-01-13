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“三夏”农机会战添“智慧大脑”！河南农机云平台上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.04 13:38

　　3日上午，以直播的形式，国家农机装备创新中心正式发布河南农机云平台，系首个覆盖全省的农业全程机械化云管理服务平台。该平台集农机管理、在线调度、补贴发放、机手服务等功能于一体，将通过加速提升我国农机装备应用研发水平和智能化、信息化水平，为今年“三夏”生产提供坚强保障。

现场农机演示

　　作为由国家农机装备创新中心联合省农机技术中心开发建设的省级农机信息化平台，河南农机云平台创新研发了农机耕、种、管、收全程监测技术与系统，加速实现农机从购置到报废的全生命周期管理。

　　在设计上，该平台通过云计算，大数据等分析，能够完成对全省范围的农机分布作业情况的可视化分析，实现农机调度管理智能化。以智能终端和数据采集设备为支持，平台还可进行农机动态作业监管，未来可为合作社等提供农机跨区协同作业、机手推荐、合同管理服务，提高合作社对农机的管理效率。

　　根据设计，该平台今后还将进一步集成维修、保险、融资、托运、精准气象等多项功能，方便农户对农机的运维，同时为优化农机监管体系提供大量数据支持，从而让用户更快享受农机作业补贴的各项优惠政策，推动各项惠农利农政策精准快速落地。

　　“河南农机云平台的整体应用，相当于给全省农机都装上了‘智慧大脑’。”国家农机装备创新中心总经理王云飞表示。该平台的建设推广，能够加强北斗在全省精准农业领域的规模化应用，提升我省农机生产作业及全生命周期管理的现代化水平，解决一系列农机精细化管理的共性问题。

　　在当日活动中，还有多款创新中心和业内知名企业研发的先进农机进行了现场演示。下一步，国家农机装备创新中心将继续发挥创新平台优势，持续开展智能农业装备及农业信息化的研究与产业孵化，为现代农业生产提供智能化、信息化解决方案，加速助力我国农机装备高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 姜文君）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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