陈冬再次飞天 洛阳亲友送祝福

陈冬将以指令长的身份执行“神十四”任务的消息传来后，远在洛阳的亲友、老师和同学纷纷送上祝福，期待他圆满完成各项任务，平安凯旋。

陈冬将以指令长的身份执行“神十四”任务的消息传来后，远在洛阳的亲友、老师和同学纷纷送上祝福，期待他圆满完成各项任务，平安凯旋。

2017年4月17日，河南省洛阳市，航天员陈冬在母校洛阳二十二中（现为洛阳市二中景华校区）做报告。（ 洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 摄 ）

“遨游太空是陈冬一直以来的梦想。为此，他多年如一日，全力以赴投入严格的训练。”陈冬的母亲黄焱说，作为母亲，支持孩子实现人生梦想，也是她最快乐的事情。希望陈冬圆满完成祖国和人民交付的使命，全家人都在背后默默支持他，做他坚强的后盾。

陈冬父母正在接受采访（ 洛报融媒·洛阳网记者 董格非 孟山 ）

“孩子，这是你第二次执行飞天任务，也是首次承担指令长这一重要的使命，爸爸为你感到自豪。”陈冬的父亲陈树林说，从“神十一”到“神十四”，中国的航天事业取得了令世人瞩目的成就。作为航天员的家人，欣喜之余，深感责任重大。希望陈冬再接再厉，为中国的航天事业再立新功。

“航天员陈冬叔叔是洛阳的骄傲，也是我心目中的英雄。”洛阳市第二中学高二学生张子涵说，她在学校的航天科技体验馆里看到许多陈冬叔叔执行“神十一”任务的影像资料，也近距离了解了太空人的生活。此次陈冬叔叔再次执行飞天任务，她感到振奋和激动，希望陈冬叔叔保重身体，在太空中完成更多科学实验，为祖国建功立业。

“陈冬是个乐于助人的好兄弟，有极强的亲和力和团队协作能力。”陈冬的高中同学秦乐说，当年，在高考冲刺阶段，陈冬经常牺牲自己的复习时间给同学们答疑解惑，经常忙到晚自习结束，陈冬的热心肠让他至今难忘。期待陈冬继续发扬载人航天精神，完成好指令长任务，与飞行乘组全体成员同舟共济、团结协作，取得更大的成就。

“陈冬叔叔上次回到母校时，我上一年级，一晃五年过去了。”景华实验小学六(8)班学生杨泽远说，每年的中国航天日，学校都会组织主题教育活动，激励同学们热爱祖国、刻苦学习，他还经常给陈冬叔叔当年栽下的成长树浇水。杨泽远表示，他将以陈冬叔叔为榜样，刻苦学习，锻炼好身体，将来成为有用之才，期待陈冬叔叔顺利完成任务，给大家带来更多精彩的航天故事。

“陈冬为人正直，有很强的责任心。”陈冬高中时代的英语老师李克民回忆起往事非常感慨。有一次正在上课的他突发肠胃炎，差点晕倒，陈冬发现后，立即召集几名男同学将他送到宿舍，这让李克民有了充足时间去医院治疗。李克民期待陈冬发扬特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献的精神，接续奋斗，为中国空间站的建设添砖加瓦。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）