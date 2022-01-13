洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

陈冬再次飞天 洛阳亲友送祝福
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.04 10:55

　　陈冬将以指令长的身份执行“神十四”任务的消息传来后，远在洛阳的亲友、老师和同学纷纷送上祝福，期待他圆满完成各项任务，平安凯旋。

2017年4月17日，河南省洛阳市，航天员陈冬在母校洛阳二十二中（现为洛阳市二中景华校区）做报告。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 摄

　　“遨游太空是陈冬一直以来的梦想。为此，他多年如一日，全力以赴投入严格的训练。”陈冬的母亲黄焱说，作为母亲，支持孩子实现人生梦想，也是她最快乐的事情。希望陈冬圆满完成祖国和人民交付的使命，全家人都在背后默默支持他，做他坚强的后盾。

陈冬父母正在接受采访（洛报融媒·洛阳网记者 董格非 孟山

　　“孩子，这是你第二次执行飞天任务，也是首次承担指令长这一重要的使命，爸爸为你感到自豪。”陈冬的父亲陈树林说，从“神十一”到“神十四”，中国的航天事业取得了令世人瞩目的成就。作为航天员的家人，欣喜之余，深感责任重大。希望陈冬再接再厉，为中国的航天事业再立新功。

　　“航天员陈冬叔叔是洛阳的骄傲，也是我心目中的英雄。”洛阳市第二中学高二学生张子涵说，她在学校的航天科技体验馆里看到许多陈冬叔叔执行“神十一”任务的影像资料，也近距离了解了太空人的生活。此次陈冬叔叔再次执行飞天任务，她感到振奋和激动，希望陈冬叔叔保重身体，在太空中完成更多科学实验，为祖国建功立业。

　　“陈冬是个乐于助人的好兄弟，有极强的亲和力和团队协作能力。”陈冬的高中同学秦乐说，当年，在高考冲刺阶段，陈冬经常牺牲自己的复习时间给同学们答疑解惑，经常忙到晚自习结束，陈冬的热心肠让他至今难忘。期待陈冬继续发扬载人航天精神，完成好指令长任务，与飞行乘组全体成员同舟共济、团结协作，取得更大的成就。

　　“陈冬叔叔上次回到母校时，我上一年级，一晃五年过去了。”景华实验小学六(8)班学生杨泽远说，每年的中国航天日，学校都会组织主题教育活动，激励同学们热爱祖国、刻苦学习，他还经常给陈冬叔叔当年栽下的成长树浇水。杨泽远表示，他将以陈冬叔叔为榜样，刻苦学习，锻炼好身体，将来成为有用之才，期待陈冬叔叔顺利完成任务，给大家带来更多精彩的航天故事。

　　“陈冬为人正直，有很强的责任心。”陈冬高中时代的英语老师李克民回忆起往事非常感慨。有一次正在上课的他突发肠胃炎，差点晕倒，陈冬发现后，立即召集几名男同学将他送到宿舍，这让李克民有了充足时间去医院治疗。李克民期待陈冬发扬特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献的精神，接续奋斗，为中国空间站的建设添砖加瓦。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳交运集团公布全市最新客运班线运...
  • 洛阳市纪委通报五起违反中央八项规定...
  • 洛阳发放第一期餐饮住宿消费券 6月15...
  • 7日至8日，洛阳市区所有公园开启“静...
  • 即领即用！洛阳市涧西区将发放2000万...
  • 赛龙舟过端午【视频+高清图】
  • 市委召开民营企业座谈会
  • 2022第三届洛阳乡村文化旅游节（季）开幕
  • 惠企再发力！82家洛阳企业进入工业“...
  • 全国首创！洛阳理工学院举办VR云上双选会
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    小翠出浴

    洛阳博物馆的早晨

    风吹麦浪

    香味浓郁的茉莉花
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605