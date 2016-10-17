报道回顾：这些年，陈冬与洛阳的故事

航天员陈冬将执行“神十四”任务的消息极大振奋了广大洛阳市民的心。作为洛阳主流媒体，洛阳日报报业集团的报纸和新媒体平台多年来也一直关注着陈冬的成长，让我们一起回顾与陈冬有关的那些精彩报道。

航天员陈冬将执行“神十四”任务的消息极大振奋了广大洛阳市民的心。作为洛阳主流媒体，洛阳日报报业集团的报纸和新媒体平台多年来也一直关注着陈冬的成长，让我们一起回顾与陈冬有关的那些精彩报道。

2016年10月16日，作为中国载人航天工程第二批航天员，陈冬被确定为执行“神十一”任务的航天员之一，将和景海鹏一起遨游太空。消息公布后的两天时间内，《洛阳日报》《洛阳晚报》派出多路记者，采访陈冬的亲友、老师和同学，挖掘他在洛阳的成长经历，讲述陈冬父母与洛阳人民对中国航天事业的支持和贡献。

在10月17日发射当天，记者来到陈冬父母的家中，与现场的陈冬亲友、老师和同学们共同见证了“神十一”成功飞天的伟大壮举，记录下了洛阳首位太空人不辱使命，勇攀高峰的感人瞬间。

在具体的报道环节，《洛阳日报》在10月17日当天，重点推出《“神十一”航天员里，有咱洛阳人陈冬》《昔日学校孩子王 今日神舟航天员》等稿件，生动还原陈冬小时候的故事，《洛阳晚报》在10月17日和10月18日两天，每天用4个版面对陈冬的事迹以及“神十一”任务给予了详细解读，为广大读者充分展现洛阳英雄的风采。

11月18日，“神十一”成功返回后，两报均以详细篇幅报道，对英雄凯旋致以热烈的欢迎。

2017年4月11日，陈冬回到家乡洛阳，参加牡丹文化节开幕式，与广大师生见面，为洛阳教育系统作题为《梦想的力量》的励志报告。在太空里，陈冬有哪些有趣的生活细节？在洛一高、母校景华实验小学和市二十二中，航天员陈冬分享了自己的航天梦想和在太空里的见闻。

4月12日，《洛阳日报》和《洛阳晚报》分别推出报道，用生动活泼的文字，还原陈冬回到洛阳的精彩瞬间。

陈冬心系家乡，尤其关心下一代的成长，重视航天精神的传承与弘扬。2021年12月，获悉栾川特教学校学生有个“当航天员”的梦想后，他在百忙之中录制视频，给孩子们送上特别的礼物。记者及时关注此事，采写了《你们非常了不起，我帮你们实现愿望》一文，引起了良好的社会反响。

【2016年，陈冬执行“神十一”任务报道集】

“神十一”航天员里有咱洛阳人陈冬

昔日学校孩子王 今日神舟航天员

父亲和老师眼中的陈冬是什么样子？

图集：神舟十一号航天员陈冬成长照曝光

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【陈冬2017年回洛报道集】

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只要你愿意，梦想就会为你加油

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【2021年12月，陈冬关爱栾川特教学校学生报道】

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(洛报融媒·洛阳网记者 孟山)