航天员陈冬，洛阳骄傲！

今天上午，神舟十四号载人飞行任务新闻发布会公布：北京时间6月5日10时44分发射神舟十四号载人飞船，飞行乘组由航天员陈冬、刘洋和蔡旭哲组成，陈冬担任指令长。

2017年4月17日，河南省洛阳市，航天员陈冬在母校洛阳二十二中（现为洛阳市二中景华校区）做报告。（ 洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 摄 ）

今天上午，神舟十四号载人飞行任务新闻发布会公布：北京时间6月5日10时44分发射神舟十四号载人飞船，飞行乘组由航天员陈冬、刘洋和蔡旭哲组成，陈冬担任指令长。时隔5年8个月后，洛阳航天英雄陈冬再次出征，逐梦星辰大海。这个土生土长的洛阳娃是怎样一步步成长为优秀的中国航天员的？记者走访了陈冬的父母和昔日的恩师，带您了解他成长的足迹。

品学兼优，从小立志当飞行员

“陈冬小时候性格低调内敛，却很有主见。报考军校、成为飞行员一直是他的梦想。”在涧西区陈冬的家中，75岁的陈树林提起儿子，满是欣慰之情。

陈冬1978年12月出生在洛阳一个工人家庭，父亲陈树林是中铝洛阳铜业有限公司(原洛阳铜加工厂)职工，哥哥比他大4岁。

在陈树林眼里，爱运动、爱学习是陈冬儿时最大的特点。从小学开始，陈冬的母亲黄焱就带着孩子们每天外出打乒乓球、羽毛球，到了暑假，还领着孩子们去露天泳池游泳。

“妈妈，飞机为什么能在天上飞？”小学二年级时，母亲黄焱带着陈冬外出，听到空中传来的引擎轰鸣，陈冬仰头问道。

“因为有飞行员驾驶，就像我们在地面开车一样。”黄焱回答道。

“将来，我也要当一名飞行员，在天上自由飞翔。”面对蓝天，小陈冬一脸憧憬。

黄焱没有想到，这番不经意的对话，在陈冬心里悄悄播下了梦想的种子。

至于父亲陈树林的“军人情结”，更是潜移默化影响了陈冬哥俩。

“刚开始读书识字，我就给他们讲《谁是最可爱的人》，还领着他们一起看《上甘岭》和三大战役等军事题材的电影，小家伙们每次都津津有味。”陈树林说。于是，刚上高中时，陈冬就跟父亲说起自己的志愿：高考就要考军校，当飞行员。

57岁的姚志强是陈冬初中和高中时期的班主任，曾在洛阳铜加工厂中学(现为洛阳市第二中学景华校区)教数学。在他眼里，陈冬性格沉稳，乐于助人，是个品学兼优、，全面发展的好学生。

1991年，陈冬升入初一，开学没几天，就当上班长，一干就是6年。他主持班会，组织排练文艺节目，并在初一那年率先加入共青团。

“尤其是每年的春秋两季校运会上，陈冬一个人兼报跑步、跳高、铅球、标枪多个项目，连续多年带领全班蝉联团体总分第一。”姚志强说，难能可贵的是，兴趣广泛的陈冬，各门功课也名列前茅，初三那年还获得广州、福州、武汉、洛阳、重庆五市初中数学联赛的一等奖。