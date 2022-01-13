中高考在即，洛阳市市场监管局发布提醒告诫函

2022年高考、中考考试在即。4日，洛阳市市场监管局发布《关于规范高考、中考考试期间酒店宾馆市场价格行为的提醒告诫函》，规范全市各考点附近酒店宾馆市场价格秩序，维护广大考生及家长的合法权益。

2022年高考、中考考试在即。4日，洛阳市市场监管局发布《关于规范高考、中考考试期间酒店宾馆市场价格行为的提醒告诫函》，规范全市各考点附近酒店宾馆市场价格秩序，维护广大考生及家长的合法权益。

按照要求，全市各酒店宾馆经营者要严格遵守《中华人民共和国价格法》《禁止价格欺诈行为的规定》和《关于商品和服务实行明码标价的规定》等相关价格法律法规，自觉增强社会责任感，切实加强价格行为自律，严格依法依规、诚实守信经营。

全市各酒店宾馆经营者应当严格做好明码标价工作，在经营场所醒目位置公布当日客房的价格，价格发生变动时，应及时调整相应标价。不得收取标价之外未标明的费用；不得借高考、中考之机以牟取暴利为目的，大幅度提高价格；不得散布涨价谣言或利用其他手段哄抬价格，推动客房价格过快过高上涨，确保高考、中考期间客房价格处于合理水平。

全市各酒店宾馆经营者通过电商平台等渠道销售商品或者提供服务的，应当通过网络页面，以文字、图像等方式进行明码标价，切实履行价格承诺，不得在电商平台等渠道预定房间订单生效情况下单方面毁约或者擅自提高价格；不得误导、欺诈消费者，不得在事后收取未标明的费用。

据悉，自提醒告诫发布之日起，洛阳各相关酒店宾馆经营者应自觉规范价格行为，遵循公平、合法和诚实信用原则，依法行使自主定价权。

全市市场监管部门将在高考、中考期间加大针对价格违法行为的处罚力度，对明码标价不规范、互相串通、跟风提价、哄抬价格、价格欺诈和操纵市场价格等违法行为实施顶格处罚。如果您发现以上违法行为，可拨打12315投诉举报。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 吴晓潇)