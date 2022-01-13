助力高考！洛阳市公安户籍室为考生开通“绿色通道”

3日是端午节放假第一天，洛阳市第四十六中学的小范同学，在家中整理高考所需材料时，突然发现身份证不见了。他找遍所有地方未果，眼见临近高考，焦急之际，于是赶到洛阳市公安局西工分局邙岭派出所求助。

3日是端午节放假第一天，洛阳市第四十六中学的小范同学，在家中整理高考所需材料时，突然发现身份证不见了。他找遍所有地方未果，眼见临近高考，焦急之际，于是赶到洛阳市公安局西工分局邙岭派出所求助。

“不要着急，我们有高考考生办证绿色通道，就是为考生做好保障服务。”户籍民警张娜一边安慰小范同学，一边联系西工分局户政审批人员为他开启高考考生“绿色通道”，受理身份证补办业务和办理临时身份证。因为小范同学的户口所在地是开封，办理临时身份证需要户籍地审批，民警又通过省交流平台联系到开封的户籍民警，为小范进行异地临时证审批签发。仅用20分钟，民警就为小范就办理好了临时身份证。

据了解，目前，洛阳市全市公安机关各个户籍室已全面进入“助力高考我在岗”服务模式，开通高考考生办证绿色通道，采取延时办公、预约服务、节假日值班等服务措施，及时办理身份证、临时身份证、开具户籍证明等业务。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 李永辉)(图片由民警提供)