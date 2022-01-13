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中超联赛大幕开启，明晚河南嵩山龙门队首战大连人队
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.03 20:09

　　2022年中超联赛第一阶段赛程大幕拉开。6月4日19点30分，河南嵩山龙门足球队将在海口赛区迎战首轮对手——顶替重庆队递补中超联赛的大连人足球队。

　　去年，河南嵩山龙门队成为全国率先完成俱乐部中性化更名及股权混合所有制改革的中超俱乐部。省政府对俱乐部的发展非常关注，郑州、洛阳两地政府分别委托郑发集团(郑州发展投资集团)、洛阳文旅集团(洛阳文化旅游投资集团)作为俱乐部股东参与运营管理。三方股东的鼎力支持，进一步提升了球队的信心与决心。

　　上赛季，河南嵩山龙门队创历史地闯入足协杯四强。在2022赛季的备战期，球队在人员配置方面发生一些变化，从球队公布的新赛季阵容名单来看，嵩山龙门队今年整体实力有增无减，本土化和年轻化成为新常态。15名河南本土球员中，除了队长王上源外，其余14人都是U23球员，再加上2000年出生的帕尔曼江，阵中的U23球员达到了15名。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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