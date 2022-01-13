医学类考生从涉疫地区来洛阳考试 须提前七天抵洛接受医学观察

3日，记者从洛阳市卫生考试中心获悉，2022年医师资格考试实践技能考试洛阳考点考试时间为6月13日至26日。

3日，记者从洛阳市卫生考试中心获悉，2022年医师资格考试实践技能考试洛阳考点考试时间为6月13日至26日。为确保考生平安、顺利进行考试，我市明确要求从涉疫地区来洛参加实践技能考试的考生需至少提前7天到达，落实7天集中隔离和每天核酸检测的管控措施。随后由考点所在地疫情防控指挥部出具《解除隔离证明》，考生凭《证明》方可参加考试。

一、考试时间

1.临床类别：6月13日—23日

2.乡村全科类别：6月25日—26日

二、考试地点

洛阳考点国家级临床类别考试基地(河南科技大学第一附属医院开元院区)

地址：洛阳市洛龙区关林路636号

三、准考证打印

时间：2022年5月28日起

方式：考生登录国家医学考试网个人账号自行打印

四、防疫要求

1.考生从外省中高风险地区返洛或从我省封控管控区的地区来洛参加实践技能考试的考生需至少提前7天到达(比如：13日参加考试，须至少提前7天即6日到达洛阳)，由洛龙区疫情防控指挥部落实7天集中隔离(定点隔离酒店)和每天核酸检测的管控措施。以上措施落实完成后，由洛龙区疫情指挥部出具《解除隔离证明》，考生凭《解除隔离证明》方可参加考试。

2.从省外低风险地区和省内不存在封控管控区的入洛考生，需提前通过支付宝“豫事办”、“豫事办”APP的“来(返)豫人员社区(村)报备系统”或目的地社区(村)、单位进行报备，并提前3天以上抵达考点，完成每天核酸检测(入考场时提交考前连续3天的洛阳市核酸检测阴性纸质证明)。

3.洛阳本地考生须持24小时内核酸检测阴性纸质证明参加考试。

4.行程码、场所码显示异常人员、新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者、尚未完成隔离及健康监测的人员，均不得参加考试。

5.考生不得隐瞒行程、病情、健康情况，因故意隐瞒而造成传染病传播或流行的，依法承担相应责任。

洛阳疫情防控最新政策可通过国务院客户端小程序进行查询。

五、物品准备

1.考生务必提供以下材料：

①有效身份证件②准考证③《解除隔离证明》或规定时间内核酸检测阴性纸质证明④《2022年医师资格考试疫情责任承诺书》及《流行病学筛查和症状监测表》，以上材料不齐或不符的不得进入考场。

2.考试当天要全程佩戴口罩，考前自备(一次性使用医用或以上防护级别的)口罩。除有效证件、准考证外，其他与考试无关物品均不得带入考场。

3.考生提前1个小时入场，保持2米以上间距，主动扫描场所码，出示行程码、接受体温监测(需低于37.3℃)，配合证件核验等工作。

六、温馨提示

1.请考生提前查看考场，安排好食宿，以免影响考试。

2.考生考前需下载打印《2022年医师资格考试疫情责任承诺书》，《流行病学筛查和症状监测表》，如实、完整填写相关信息，并在进入考场前交给考场工作人员。

3.检查身份证的有效期：请考生在考前检查身份证的有效期，如不在有效期内的，请及时更换或持临时身份证参加考试。

4.请勿相信虚假信息：考试临近，考生若收到类似“真题、答案、包过”等信息并要求汇款的，请大家不要相信，避免上当受骗。今年考试所有考点实行“医师资格考试实践技能考试考务流程信息管理系统”进行考试，电脑随机分配考室，任何机构或个人自称可以找熟人、打招呼帮忙考试的都是骗子，切勿相信。

5.考前请关注洛阳天气预报，做好异常天气防范工作。

七、成绩查询

可以登录洛阳卫生考试网(http://www.lywsksw.cn)，在网站首页进行实践技能成绩查询。最终成绩以国家医学考试网公布(http://www.nmec.org.cn)为准。

八、交通路线指引

1.洛阳火车站：出租车(约25分钟，费用约26元)；公交车(28路，1元)，以上方式到关林路学府街口公交车站下车，沿学府街向西200米路北。

2.洛阳龙门高铁站：出租车(约15分钟，费用约10元)；公交车(603路、3元，703路、4元)；以上方式均到关林路学府街口公交车站下车，沿学府街向西200米路北。

3.洛阳关林火车站：出租车(约24分钟，费用约22元)；公交车(38路、V16路、96路，1元)，以上方式均到关林路学府街口公交车站下车，沿学府街向西200米路北。

九、考点信息咨询

1.关注洛阳市卫生考试网了解相关考试信息

2.洛阳市卫生考试中心：0379-63322216

3.洛阳市洛龙区疫情防控指挥部电话：0379—60691533 （洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 耿梅）