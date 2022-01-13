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稳经济促增长！洛阳市市场监管局发布22条措施
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.03 18:49

　　3日记者从洛阳市市场监管局获悉，该局发布“稳经济、促增长”22条措施，充分发挥市场监管职能，推动市场主体稳步增长，助力建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌。

　　提高审批速度，推动市场主体稳步增长

　　●推行审批事项“四个办”

　　市场监管综合业务事项“一窗办”，涉企服务事项实现“集成审批，一窗办理”；放权赋能“就近办”，下放13项市本级行政审批权限，实现企业就近办理业务；多证集成“并联办”，推行“多证集成、一照通行”2.0版改革，将《食品经营许可证》等相关许可、登记、备案信息集中整合至营业执照上；专属绿色通道“帮着办”，在全市市场监管窗口设立企业服务专员，对“专精特新”企业和受疫情影响严重的制造加工、批发零售、住宿餐饮、文化旅游等行业市场主体，提供点对点服务。

　　推动全市实现“个转企”1000户、新增市场主体10万户。

　　●发放企业开办“大礼包”

　　在全市实现新设企业免费刻章，发放营业执照、公章(1套4枚)、税控盘、发票、银行预约开户通知单及相关惠企政策服务指南等“大礼包”，实现企业开办“零成本”。

　　6月30日前，打造完成洛阳市企业开办“一网通办”平台，将涉及企业开办的企业登记、印章刻制、申领发票、员工参保、公积金缴存、银行开户等事项纳入平台，实现数据共享、各环节同步并联办理，做到“一网办、不见面、零收费、一日结”。

　　●全面推进市场准入智能审批

　　推出商事登记全业务智能审批一体机，取代人工审批流程，为市场主体提供登记信息填报、智能审批、执照打印等“一站式”服务，实现营业执照“立等可取”。

　　●大幅压缩行政审批事项办结期限

　　检验检测机构资质认定由52个工作日压缩为10个工作日，《药品经营许可证》由45个工作日压缩至6个工作日，《医疗器械经营许可证》由45个工作日压缩至6个工作日，《食品生产许可证》由20个工作日压缩至10个工作日，CCC免办证明办理期限由5个工作日缩短为1个工作日。

　　●实施药品和医疗器械“三证联办”

　　对隐形眼镜经营和在药店设置医疗器械专区的，实行《药品经营许可证》《医疗器械经营许可证》《第二类医疗器械备案凭证》“三证联办”。经营条件在许可有效期内未发生变化，作出承诺即可换发新证、准予经营，申请材料由12项减少至2项，办理时限由6个工作日压缩至3个工作日。

　　●优化特种设备、工业产品生产许可证换证程序

　　鼓励符合要求的特种设备生产和充装单位采取自我声明承诺的方式免评审换证；特种设备许可证有效期届满不足6个月的，可向审批发证机关提出延长许可证有效期申请；特种设备检验到期，无法进行现场检验的，在企业承诺能安全运行的前提下，可适当延长设备定期检验周期。在疫情防控期间或重大自然灾害期间，对工业产品生产许可证有效期届满需要办理延续手续的，有效期顺延3个月；办理延续时承诺生产条件与取证时未发生变化的免于实地核查。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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