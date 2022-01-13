孟津区：党旗飘在麦收一线

“收割机来了，村干部和党员正在帮咱家收割小麦，放心吧！”3日上午，接到家人的电话，洛阳市孟津区横水镇寒水村二组村民夏振轻心里格外高兴。

“收割机来了，村干部和党员正在帮咱家收割小麦，放心吧！”3日上午，接到家人的电话，洛阳市孟津区横水镇寒水村二组村民夏振轻心里格外高兴。

夏振轻在外地打工，因为疫情原因，暂时不能返乡，收麦成了他的心病。前几天，他给村党支部书记、村委会主任郭利锋打了个电话，请求帮助。郭利锋说：“有困难找党员、要服务找支部。你把心放在肚子里，麦子保证颗粒归仓。”

近年来，孟津区以“搭建服务平台、健全服务队伍、创新服务载体、完善服务机制”为重点，构建了“横向到边、左右互动，纵向到底、上下贯通”的“有困难找党员、要服务找支部”服务体系。在孟津，群众有困难找党员帮助解决、有心声向党支部反映，党支部和党员真正成为了带领和服务群众的主心骨。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 王艳杰 通讯员 董洁 文/图)