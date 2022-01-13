洛阳将建更多停车场 努力交出文明交通“高分答卷”

3日，洛阳市创建办举办全国文明典范城市创建专项整治提升现场会。在位于洛阳市西工区凯旋东路51号的市直门诊停车场，不少机动车司机正在这里有序存车、取车。

3日，洛阳市创建办举办全国文明典范城市创建专项整治提升现场会。在位于洛阳市西工区凯旋东路51号的市直门诊停车场，不少机动车司机正在这里有序存车、取车。按照日前印发的《洛阳市城市区停车秩序专项整治提升实施方案》(以下简称《方案》)，今年，我市停车秩序治理的重点要以城市主干道为主，突出“农贸(集贸)市场、新时代文明实践中心(所、站)、学校、医院、大型商场(超市)、商业综合体、写字楼、公园景点、居民小区”等周边区域。

“市直门诊停车场就处在大型商场、学校、写字楼等人流密集的重叠区。”洛阳市城市管理局该负责人介绍，按照《方案》，今年，市城市管理局还将在城市创建的引领下，牵头协调多部门推动路外公共停车设施的兴建，“今年，我市拟新建公共停车场40个，增加泊位7800个。截至目前，已完成28个，新增泊位5196个。”

洛阳市创建办相关负责人表示，停车问题作为民声问题一直备受关注，文明停车也成为我市城市文明创建水平的重要指标，因此，接下来，市创建办还将继续协同相关单位，持续推进公共停车场的建设、公共停车泊位的施划，同时，督促相关部门对已设立的停车位加强管理，让百姓真正用得安心、放心、舒心。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图/视频 通讯员 陈志强）