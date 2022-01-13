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洛阳发放第一期餐饮住宿消费券 6月15日24时前记得消费
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.03 12:57

　　今天你抢券了吗？今天上午9时，洛阳市第一期餐饮住宿通用消费券开始发放。不少市民早早就盯着手机准备开启消费“大餐”。

　　发放1分钟，50元面值的券就已被抢空。截至中午12时，小面值的消费券还有少量剩余，还没有领取消费券的市民仍有机会。

　　为贯彻落实市委、市政府关于促消费稳增长工作要求，激发餐饮住宿市场活力，洛阳市采取市县联动、政企合作、全民参与的形式，开展“寻味古都约惠当‘夏’”促消费活动。活动期间将分两期发放1200万元市级餐饮住宿通用消费券。

　　就消费券使用问题，洛阳市商务局工作人员再次提醒市民——

　　第一期消费券共发放了500万元，核销截止时间为6月15日24时，消费券逾期未使用则自动作废。

　　本次消费券使用采取线上线下相结合的方式，线上可在支付宝、饿了么平台使用，线下适用于支持支付宝支付的餐饮、住宿实体商家。

　　消费者领取的餐饮住宿消费券自动存入支付宝“卡包”，在参与活动的商家付款时，只要达到满减额度，便自动从“卡包”调取扣减，消费者可通过“卡包”查看消费券使用情况。

　　消费券领取成功后即可使用，消费满40元可使用一张10元券，消费满80元可使用一张20元券，消费满200元可使用一张50元券，每次消费只能使用一张餐饮住宿通用消费券，不可叠加使用。

　　消费券发放期间，消费券可与商家优惠叠加使用。

　　在消费券有效期内使用消费券的订单发生全额退款时，消费券可再次使用，退款后消费券有效使用期不变，仍为原定结束时间。如超出有效期或者订单部分退款，消费券无法再次使用。

　　另外，洛阳市商务局、洛阳市公安局、洛阳市市场监督管理局联合下发关于规范使用餐饮住宿消费券有关事项的通告：

　　严禁通过虚假交易等手段进行消费券套现违法行为，严禁通过社交软件、网络平台等信息渠道发布、传播套现消费券等违法信息。对有以上行为的单位和个人，责令退回虚假交易骗取的消费券金额，取消其活动参与资格，列入失信名单，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　参与活动商家要强化主体责任，规范经营行为，兑现优惠承诺，及时处理消费投诉。对有虚假促销、变相加价或不兑现优惠承诺、消极处理消费投诉等行为的商家，取消其活动参与资格，情节严重的，依法追究相关责任。

　　活动期间，如遇餐饮住宿消费券适用、纠纷等问题，可通过以下渠道进行反映：

　　支付宝咨询客服热线：95188

　　饿了么平台咨询电话：10105757

　　消费投诉举报热线：12315 （洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 李倩）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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