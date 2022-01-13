品粽子、读汉魏……洛阳这个社区的端午节活动精彩满满

“你包的粽子真好看！”“你包得也不错！”......这是今日在洛阳市汉魏故城遗址管理处(洛阳抗战纪念馆)举办的“粽叶飘香迎端午”包粽子文化活动现场。

“你包的粽子真好看！”“你包得也不错！”......这是今日在洛阳市汉魏故城遗址管理处(洛阳抗战纪念馆)举办的“粽叶飘香迎端午”包粽子文化活动现场。

该活动由洛阳市汉魏故城遗址管理处与西工区西工街道办事处光明社区联合举办，社区居民与汉魏洛阳城志愿者及工作人员一起亲身体验包粽子的文化传统，感受和传承中华优秀传统文化。