全国首创！洛阳理工学院举办VR云上双选会

6月1日，洛阳理工学院举办VR云上双选会，通过该校自主研发的VR沉浸式线上招聘云展馆，联合14家招聘单位，为该校学生提供线上求职平台。

6月1日，洛阳理工学院举办VR云上双选会，通过该校自主研发的VR沉浸式线上招聘云展馆，联合14家招聘单位，为该校学生提供线上求职平台。

为响应疫情防控相关要求，最大限度为学生提供优质就业岗位，洛阳理工学院招生就业处将VR技术与线上招聘会相结合，在全国高校内首创VR沉浸式线上企业招聘云展馆，提升学生们的“现场”参与感，搭建招聘单位与求职学生的线上互动交流平台。

本次VR云上双选会，通过建模生成三维虚拟现实的校招云展馆，将企业招聘简章、企业相关介绍及音视频展示素材融入各个企业专席，求职学生可以通过平台终端进入虚拟展会，详细浏览招聘企业信息，以“逛市集”的方式选择心仪岗位，自行决定是否进入视频会议室面谈。

据悉，此次全校共有1600余名学生参与云上双选会，60多名毕业生与参会企业进行线上面试。此次云上双选会已结束，参会企业将全年留驻云展馆，实时更新企业介绍、用人需求、企业福利待遇等招聘动态，常态化为该校学生提供就业岗位。不同年级在校学生可随时进入云展馆寻找实习和工作机会，在线与企业沟通。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 白志伟 文/图）