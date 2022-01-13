洛阳市妇联组织专家研讨会 关注未成年人心理健康

近日，洛阳市妇联联合洛阳市第五人民医院举办“营造良好家庭教育环境 促进儿童心理健康发展”研讨会，共同关注青少年心理健康问题，从家庭、学校、社会等多角度探讨防范化解未成年人突出安全风险隐患。

近日，洛阳市妇联联合洛阳市第五人民医院举办“营造良好家庭教育环境 促进儿童心理健康发展”研讨会，共同关注青少年心理健康问题，从家庭、学校、社会等多角度探讨防范化解未成年人突出安全风险隐患。

此次研讨会旨在合力解决儿童心理健康问题，加强心理健康教育，培养学生良好的心理素质。参会专家主要来自教育、医疗、法律等领域。

研讨会上，洛阳市第五人民医院有关专家对近两年未成年人常见的心理健康疾病进行举例，通过具体数据表明10-14岁是未成年人精神疾病高发期，并建议提前未成年人心理干预年龄，对有关精神问题早发现、早治疗。来自教育领域的相关专家从家庭教育环境着眼，从家庭关系、沟通方式、情绪疏导等方面提出具体的解决措施，帮助未成年人养成良好的学习生活习惯，减少精神疾病的发生。

洛阳市妇联负责人表示，妇联将持续关注未成年人心理健康问题，与有关部门、专家建立长久合作，通过开展未成年人心理健康辅导、家庭教育课程等具体措施，为未成年人营造良好的成长环境，护航未成年人健康成长。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 董翠翠)