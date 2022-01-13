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假期出游，洛阳12315指挥中心发布消费提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.03 10:11

　　假期第一天，放飞心情在路上。3日9时许，位于洛阳市栾川县的一处景区民宿酒店，迎来了第一批入住客人。环境优雅，房间宽敞，市民郑先生对此很满意：“前两天通过手机App预订的酒店，下单前先看好评率，是我首先考虑的因素。”

　　端午节假期，不少市民选择短途游，到栾川、嵩县等处避暑休闲。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布相关提醒，消费者通过网络订房时，要选择规模较大的正规第三方网站及其手机App平台，避免通过非正规渠道预订，造成损失。

　　首先，要注意审查入住酒店的资质情况。您可以查阅第三方平台提供酒店和旅店经营者的营业执照等相关资质证明，通过登录“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)核对相关信息，还可以翻看第三方平台以往顾客发布的入住评价进行参考。

　　其次，要仔细查看网站的合同条款。手机下单时，页面会弹出第三方网络平台提供的合同，提醒您不要因为内容较多，不详细阅读就直接点“同意”，一定仔细阅读，尤其是合同中注明的商品或服务的数量和质量、价款、安全注意事项、风险警示、售后服务、民事责任等重要内容，要特别留意预订后如果发生退、改处理等关键信息如何处理。

　　最后，建议您谨慎购买旅游景区商品。购买商品前要仔细鉴别商品的品质，查看商家的经营资质，向商家咨询退换货规定，保留好相关购货凭证。与此同时，请市民严格落实疫情防控相关要求，密切关注旅游目的地公示信息，提前预约，以免受到限流、分流、错峰旅行政策的影响。

　　洛阳市市场监管局12315指挥中心相关负责人提醒，消费者在购买商品或接受服务时，请索要并保管好发票及相关购物凭证，一旦发生消费纠纷，可先与经营者协商解决，如不能解决，请及时拨打12315热线或向主管部门反映，依法维护自身合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 李二帅)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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