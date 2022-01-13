洛阳部署打击新闻敲诈和假新闻专项行动

2日下午，市委常委、宣传部部长王飞主持召开会议，贯彻落实全国、全省打击新闻敲诈和假新闻专项行动部署要求，安排全市“打假治敲”重点工作任务，以实际行动为党的二十大胜利召开营造清朗健康的舆论环境。

2日下午，市委常委、宣传部部长王飞主持召开会议，贯彻落实全国、全省打击新闻敲诈和假新闻专项行动部署要求，安排全市“打假治敲”重点工作任务，以实际行动为党的二十大胜利召开营造清朗健康的舆论环境。

会议指出，“打假治敲”专项行动要紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，以打击网络新闻敲诈和假新闻为重点，突出效果导向，强化协同联动，提升监管合力，持续强化打击、防范和治理，坚决纠治新闻违法活动，重拳整治网络传播平台和公众账号非法新闻活动，严肃查处假新闻单位、假记者站、假记者，依法惩治非法机构和不法人员，有效规范网上网下新闻传播秩序，维护良好新闻舆论环境，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌提供有力舆论支持。

会议强调，各县区各有关部门要以高度自觉增强政治责任感和历史使命感，勇于担当，善于斗争，积极作为，团结协作，共同织密工作网络，努力形成齐抓共管、行稳致远的工作格局。要以高压态势打击新闻敲诈和假新闻，聚焦重点领域重点问题，坚决打击假媒体、假记者，严厉整治虚假新闻信息，严肃纠治乱搞有偿新闻行为。要以硬核措施狠抓案件查处和源头治理，既形成警示教育、强力震慑，又做到惩防并举、标本兼治，推进“打假治敲”专项行动向纵深开展。

全市“打假治敲”专项行动举报电话：“110”“12345”“63923912”；举报邮箱：wanjuanshu@lytv.com.cn

各县区“打假治敲”专项行动举报电话和举报邮箱：

新安县举报电话：67282680；举报邮箱：xawhxwcbs@126.com

伊川县举报电话：68359110；举报邮箱：ycshdfb@126.com

宜阳县举报电话：68880029；举报邮箱：yyxxcbwyk@163.com

洛宁县举报电话：66269779；举报邮箱：lnxwcb@yeah.net

汝阳县举报电话：68258059；举报邮箱：wenhuazixin859@163.com

嵩县举报电话：66315573；举报邮箱：sxshxck@163.com

栾川县举报电话：66831179；举报邮箱：whqx888@lcszcx.com

涧西区举报电话：64823273；举报邮箱：lyjxxcb@sina.com

西工区举报电话：63326177；举报邮箱：xgqwxcb2009@163.com

老城区举报电话：63964617；举报邮箱：lcxcwhk@163.com

瀍河回族区举报电话：63994836；举报邮箱：chanhexuanchuan@163.com

洛龙区举报电话：63252562；举报邮箱：llcbysdy@163.com

偃师区举报电话：67786207；举报邮箱：lyysxcb@163.com

孟津区举报电话：67918198；举报邮箱：yangpijuan@mjqxcb.com

伊滨经开区(示范区)举报电话：69660885；举报邮箱：lyybxcb@163.com (洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 通讯员 孙明强)